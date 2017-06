Jax schließt Porzingis-Trade nicht aus

Erlebe

deinen Sport

live MLB Do 19:10 Twins -

White Sox NBA Fr 01:00 NBA Draft 2017 MLB Fr 01:05 Yankees -

Angels MLB Sa 01:10 Indians -

Twins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Rockies MLB Sa 04:15 Giants -

Mets MLB Sa 19:05 Yankees -

Rangers MLB Sa 22:10 Marlins -

Cubs MLB Sa 22:10 Indians -

Twins MLB So 04:10 Dodgers -

Rockies MLB So 19:10 Indians -

Twins MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros

In den letzten Tagen kursierten Gerüchte, Kristaps Porzingis könnte per Trade zu haben sein - nun äußerte sich Phil Jackson, Präsident der New York Knicks, zu den Spekulationen.

"Wir bekommen Anrufe", sagte Jackson in einem Interview auf MSG Network. "Auch wenn wir Kristaps wertschätzen, ist es einfach so, dass er unserem Abschluss-Meeting ferngeblieben ist, und das führt immer zu Spekulationen, ob jemand zu haben ist. Wir bekommen Anrufe und wir hören zu, aber bisher gab es noch nichts, was uns wirklich gereizt hätte. Aber: So sehr wir ihn auch lieben, wir müssen das tun, was am besten für die Franchise ist."

In den letzten Tagen kursierten Gerüchte, dass der Preis, den die Knicks für Porzingis fordern, enorm hoch ist - unter anderem scheinen sie von den Suns den No.4-Pick sowie Devin Booker gefordert haben. Die Knicks wollen demnach einen Top-4-Pick, da sie stark an Josh Jackson interessiert sind, sowie einen weiteren guten jungen Spieler.

Warum man überhaupt über einen Trade nachdenke, wurde Jackson gefragt, und sagte: "Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Bringt es uns zwei Starter und einen Draft Pick oder vielleicht sogar mehr? Natürlich müssen wir uns damit befassen. Wir wissen, was er ist. Er ist ein Einhorn und etwas Besonderes."

Jackson weiter irritiert von Porzingis

Mock Draft: Wer wird der nächste No.1-Pick? © getty 1/20 Die Deutschen: Isaiah Hartenstein (Zalgiris Kaunas) werden gute Chancen zugerechnet, am Ende der ersten Runde gepickt zu werden. Teams wie die Nets, Raptors oder Jazz kämen infrage © getty 2/20 Kostja Mushidi (Mega Leks) zog hingegen kurz vor der Draft zurück und bleibt in Serbien © getty 3/20 Auch Moritz Wagner (F) von den Michigan Wolverines (12,1 Punkte 4,1 Rebounds) bleibt ohne Garantien auf die erste Runde lieber auf dem College © getty 4/20 17: Milwaukee Bucks - Bam Adebayo (PF/C), Kentucky (13,0 Punkte, 8,0 Rebounds) © getty 5/20 16: Chicago Bulls - Jarrett Allen (C), Texas (13,4 Punkte, 8,4 Rebounds) © getty 6/20 15: Portland Trail Blazers - Justin Patton (C), Creighton (12,9 Punkte, 6,2 Rebounds) © getty 7/20 14: Miami Heat - Donovan Mitchell (SG), Louisville (15,6 Punkte, 4,9 Rebounds) © getty 8/20 13: Denver Nuggets - John Collins (C), Wake Forest (19,2 Punkte, 9,8 Rebounds) © getty 9/20 12: Detroit Pistons - Luke Kennard (SG), Duke (19,5 Punkte, 5,1 Rebounds) © getty 10/20 11: Charlotte Hornets - Lauri Markkanen (PF), Arizona (15,6 Punkte, 7,2 Rebounds) © getty 11/20 10: Sacramento Kings - Zach Collins (PF/C), Gonzaga (10 Punkte, 5,9 Rebounds) © getty 12/20 9: Dallas Mavericks - Malik Monk (SG), Kentucky (19,8 Punkte, 2,3 Assists) © getty 13/20 8: New York Knicks - Frank Ntilikina (PG), Straßbourg (5,2 Punkte, 1,4 Assists) © getty 14/20 7: Minnesota Timberwolves - Dennis Smith (PG), NC State (18,1 Punkte, 6,2 Assists) © getty 15/20 6: Orlando Magic - Jonathan Isaac (SF/PF), Florida State (12,0 Punkte, 7,8 Rebounds) © getty 16/20 5: Sacramento Kings - De'Aaron Fox (PG), Kentucky (16,7 Punkte, 4,6 Assists) © getty 17/20 4: Phoenix Suns - Jayson Tatum (SF), Duke (16,8 Punkte, 7,3 Rebounds) © getty 18/20 3: Boston Celtics - Josh Jackson (SF), Kansas (16,3 Punkte, 7,4 Rebounds) © getty 19/20 2: Los Angeles Lakers - Lonzo Ball (PG), UCLA (14,6 Punkte, 7,6 Assists) © getty 20/20 1: Philadelphia 76ers - Markelle Fultz (PG), Washington (23,2 Punkte, 5,9 Assists)

Porzingis blieb wie erwähnt dem Abschlussmeeting mit den Knicks fern und stand seither nicht einmal in Kontakt mit den Knicks. "Ungeachtet dessen, wie die Knicks ihre Spieler behandeln, will Kris in New York bleiben", hatte sein Bruder und Agent Janis Porzingis vor kurzem noch versichert. Jackson allerdings sagte, dass auch sein jüngster Versuch der Kontaktaufnahme mit Porzingis erfolglos geblieben war.

"Ich glaube, dass ich in 25 oder 30 Jahren Coaching noch nie einen Spieler hatte, der nicht zum Abschlussmeeting erschienen ist", sagte Jackson. "Ich weiß, dass es anderen schon passiert ist. Sein Bruder spielt das Ganze runter, aber eigentlich ist das ja eine gute Möglichkeit, um über Probleme zu sprechen, zumal wir in den letzten Jahren wirklich eine gute Beziehung hatten. Deswegen hat mich das sehr überrascht."

Porzingis legte in der vergangenen Saison 18,1 Punkte, 7,2 Rebounds und 2 Blocks im Schnitt auf. Der Draft findet in der Nacht auf Freitag statt.

Kristaps Porzingis im Steckbrief