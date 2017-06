Cupcake? KD kontert Westbrook

Erlebe

live MLB So 19:10 Indians -

Twins MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Aufgrund seines Wechsels zu den Golden State Warriors hat Kevin Durant in Oklahoma City den Spitznamen "Cupcake" erhalten. Nach dem Gewinn der Meisterschaft hat Durant den Spieß nun umgedreht.

Durant hat sich eine Mütze anfertigen lassen, auf der ein Cupcake zu sehen ist. Statt einer Kirsche befindet sich an der Spitze allerdings ein Meisterring - nach dem Motto: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

Durant hatte den Spitznamen erhalten, nachdem in einem Artikel der Sports Illustrated herauskam, dass ein Instagram-Post von Russell Westbrook mit diversen Cupcakes an Durant gerichtet war, nachdem dieser seinen Wechsel bekannt gegeben hatte.

Der Ausdruck "Cupcake" war in OKC vom Veteranen Kendrick Perkins etabliert worden, der Westbrook und Durant und die anderen jungen Spieler immer dann als solches bezeichnete, wenn sie seiner Meinung nach "soft" agierten.

In Oklahoma City nahm man dies natürlich gerne an - bei den Gastspielen der Warriors in OKC in der abgelaufenen Saison liefen sogar Zuschauer im Cupcake-Kostüm rum. Durant hatte sich dazu bisher kaum geäußert, er hat es aber offensichtlich mitbekommen.