Trotz Infusion: Ersetzt Shumpert J.R.?

Montag, 05.06.2017

Shumpert kam in 22 Minuten von der Bank auf 6 Punkte, 4 Rebounds und 3 Steals. Obwohl er nur einen seiner sechs Würfe aus dem Feld traf, sah ihn der Coaching-Stab der Cavaliers dem Bericht zufolge als Lichtblick, da er aggressiv war und starke Defense gegen Kevin Durant spielte.

In der zweiten Hälfte litt Shumpert dann unter Krämpfen und wurde nach dem Spiel mit einer Infusion behandelt. Angesichts seiner Leistung und der erneut schwachen Performance von J.R. Smith denken die Cavs dennoch darüber nach, ihn in Spiel 3 als Starter auf Shooting Guard zu bringen.

Die Cavs-Coaches hatten Smith nach seiner No-Show in Spiel 1 ermuntert, aggressiver zu spielen, allerdings kam der frühere Sixth Man of the Year in Spiel 1 auf keinen einzigen Punkt. Coach Tyronn Lue sagte nach dem Spiel zudem, dass die Cavs unbedingt ihre Defense stärken müssen, um in Spiel 3 eine Chance zu haben - auch dies würde eher für Shumpert sprechen.

Iman Shumpert im Steckbrief