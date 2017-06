Mavs holen Ntilikina-Coach für Summer League

Dienstag, 20.06.2017

Das berichtete Draft-Guru Chad Ford von ESPN. Collet soll das Summer-League-Team der Mavs in Orlando coachen. Dies bedeutet auch, dass Dallas unbedingt Ntilikina im diesjährigen Draft (Freitag, ab 3 Uhr live auf DAZN) holen will, ist sich Ford sicher.

Auch das französische Talent würde gerne nach Dallas kommen, allerdings haben auch die New York Knicks Interesse und picken an No. 8, also einen Spot vor dem Team von Dirk Nowitzki. Nach Informationen der New York Daily News haben die Knicks einen eigenen Scout geschickt, um Ntilikina zu beobachten.

Die Mavs ziehen in der Draft an der neunten Position. Es wird vermutet, dass Dallas auf der Jagd nach einem Point Guard. Die Top-Prospects auf den kleinen Positionen wie Markelle Fultz, Lonzo Ball oder De'Aaron Fox werden zu diesem Zeitpunkt schon vom Tisch gegangen sein.

Collet ist in Europa ein hochdekorierter Coach. Neben seinen Erfolge mit Straßburg IG gewann er unter anderem mit der französischen Nationalmannschaft bei der WM 2013 in Serbien die Goldmedaille.

