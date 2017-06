Green: "Jeder ist anfällig für Trash Talk"

Donnerstag, 01.06.2017

"Jeder ist dafür anfällig", sagte Green auf einer Pressekonferenz. Wenn er zum Trash Talke greife, sei ihm "komplett egal, wer du bist."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kevin Love wurde später auf die Aussagen Greens angesprochen und stimmte ihm voll zu. "In Sachen Trash Talking ist er einer der besten der Liga", sagte Love. "Und er ist jemand, der für seine Mannschaft den Ton angibt. Jetzt stehen die Finals an mit den zwei besten Teams der Liga. Man sollte also nicht erwarten, dass er sich zurückhält. Aber das ist Teil des Spiels."

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager!

Green äußerte sich zudem zum Status von LeBron James und der Diskussion, ob er vielleicht der beste Spieler aller Zeiten sei. "Das spielt keine Rolle. Von mir aus kann er den GOAT-Titel haben. Was er nicht haben darf, ist der NBA-Titel 2017. Das ist alles, was mich interessiert."

Die Warriors im Überblick