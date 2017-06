Medien: Zipser lässt wohl EM ausfallen

Erlebe

Die deutschen Basketballer müssen bei der EM (31. August bis 17. September) wohl ohne Paul Zipser auskommen. Der Forward von den Chicago Bulls wird seine Teilnahme am Turnier in vier Ländern nach Informationen der Bild am Sonntag vermutlich absagen, um sich intensiv auf die neue Saison vorzubereiten.

Der Schritt wäre nachvollziehbar. Chicago, sechsmaliger Meister, hat sich gerade von seinem einzigen All-Star Jimmy Butler getrennt und steht vor einem Neuaufbau. Deshalb könnte die Rolle des Heidelbergers Zipser (23) wichtiger werden. Der Forward hatte in seiner ersten Saison bei den Bulls überzeugt. Bei seinen 44 Einsätzen in der Hauptrunde stand der frühere Münchner 18-mal in der Startformation.

Auch die EM-Teilnahme von Daniel Theis ist unwahrscheinlich. Der 25-Jährige von Meister Brose Bamberg steht Berichten zufolge vor einem Wechsel zu NBA-Rekordchampion Boston Celtics und wird wohl kaum das Risiko eingehen, sich bei der EuroBasket vor dem Start in der NBA zu verletzen.

Von seinem Klub hat sich Theis schon verabschiedet. "Nach drei unglaublichen Jahren im Bamberger Trikot ist nun der Moment gekommen, Freak City Lebewohl zu sagen, um mich neuen Herausforderungen zu stellen", schrieb der Profi am Samstag bei Instagram.