Neuer Look: Cavs modernisieren ihr Logo

Der neue Look entstammt aus einer Kooperation mit Nike, das ab der kommenden Saison der offizielle Ausstatter aller NBA-Teams sein wird. Ein großer Teil der ursprünglichen Logos bleibt dabei erhalten, neu ist allerdings der Einsatz der Farbe Schwarz, mit der das Trikot der Cavs in Spiel 7 der Finals 2016 gewürdigt werden soll.

"Während das Fundament der Cavaliers-Marke in einer Tradition verankert ist, die Generationen von Fans miteinander verbindet, ist es wichtig für uns, dass unsere Identität reflektiert, wer wir sind und wohin wir in Zukunft gehen werden", erklärte Cavs-CMO Tracy Marek die Modernisierung des Looks in einem Statement.

Die "Identität" wurde wie folgt erklärt: "Die Cavaliers sind Champions der modernen Ära, die das 'Schwert' für Cleveland tragen. Die Franchise demonstriert Teamwork, um alle Herausforderungen und Widerstände zu meistern und zu beweisen, dass alles möglich ist. Der 'Alle für einen. Einer für alle.'-Spirit dient dafür, unsere Gemeinde mit Stolz und Zuversicht zu vereinen."

