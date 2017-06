Silver: All-Star Game wird reformiert

Montag, 05.06.2017

Im Interview vor Spiel 2 der NBA Finals sagte Silver bei ESPN, dass die Liga über einige Anpassungen des Spiels nachdenke, das in den letzten Jahren immer weniger sportlichen Wert hatte. "Ich verspreche, dass es nächstes Jahr anders aussehen wird", sagte Silver.

"Wir alle haben erkannt, dass es mehr Wettkampf geben muss. Und damit meine ich auch die Spieler. Chris Paul, der ja Präsident der Players Union ist, war nach dem letzten Spiel einer der ersten, die gesagt haben, dass wir uns zusammensetzen und etwas ändern sollten."

Erlebe die NBA Finals live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Derzeit seien genaue Änderungen noch nicht beschlossen, Silver gab aber einen Einblick in die Überlegungen: "Wir erkennen natürlich an, dass niemand beim All-Star Game wie in den Finals spielen und eine Verletzung riskieren wird. Aber es gibt da noch etwas dazwischen. Daher denken wir über alle Ideen nach. Beispielsweise könnten Spieler für bestimmte Organisationen Spenden sammeln, man könnte Team-Captains ernennen, die ihre Teams auswählen, und nicht nur an Osten gegen Westen denken. Es gibt da einige Möglichkeiten", erklärte Silver.

"Das gilt übrigens auch für unsere Fans bei Twitter oder Facebook: Schickt uns eure Ideen! Wir sind offen für neue Ideen. Wir werden etwas ändern. Ich kann nicht versprechen, dass es besser sein wird, aber es wird anders sein", sagte Silver.

Alle Teams im Überblick