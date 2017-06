Lue schließt Shumpert als Starter aus

Dienstag, 06.06.2017

"Ich werde das ganz sicher nicht tun", gab Lue gegenüber Medienvertretern an. Ob J.R. Smith in der Starting Five jedoch von jemanden anders ersetzt wird, ließ er offen.

Der Shooting Guard kommt bisher in den Playoffs nicht in seinen Rhythmus und legt im Schnitt nur 5,9 Punkte auf. Tiefpunkt war Spiel 2, als er keinen einzigen Zähler aufs Scoreboard brachte.

Shumpert dagegen war einer der Lichtblicke in den jeweiligen Niederlagen gegen die Warriors. Der 26-Jährige verschaffte mit seiner Defense gegen Kevin Durant LeBron James immerhin ein wenig Pause. Shumpert scheint aber nicht ganz fit zu sein, da er von Krämpfen gebeutelt nach der Spiel 2 der Serie mit einer Infusion behandelt werden musste.

Iman Shumpert im Steckbrief