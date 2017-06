Als wäre er nie weg gewesen

Montag, 05.06.2017

Schon einige Minuten vor Tip-Off war die Oracle Arena in Oakland gut gefüllt. Viele Fans nahmen frühzeitig ihre Plätze ein. Klar, immerhin tummelten sich bereits Steph Curry, Kevin Durant und LeBron James auf dem Parkett, nahmen lockere Jumper aus der Distanz oder stopften zum Warmmachen das Leder durch die Reuse. Doch an diesem Sonntagabend, kurz vor Spiel 2 der NBA Finals, interessierte sich kaum einer der anwesenden Warriors-Fans für das zu diesem Zeitpunkt ohnehin unwichtige Geschehen auf dem Court.

Der Fokus wanderte vielmehr zum Spielertunnel. Dorthin, wo normalerweise ebenjene Currys, Durants oder LeBrons dieser Welt jubelnd aus den Katakomben begleitet werden. Dieses Mal galt die ganze Aufmerksamkeit allerdings dem Head Coach. Als Steve Kerr aus dem Tunnel heraustrat und in Richtung Trainerbank marschierte, wurde es zum ersten Mal so richtig laut in der knapp 20.000 Zuschauer fassenden Arena. Die Fans erhoben sich von ihren Sitzen, applaudierten und wollten schier gar nicht mehr aufhören.

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager!

Kerr selbst konnte sich in diesem Moment ein verschmitztes Lächeln nicht verkneifen. "Das hat sich toll angefühlt", sagte er später. "Ich habe einen tollen Empfang von den Fans und auch von den Spielern bekommen."Selbst sein Gegenüber Tyronn Lue nahm seinen Kollegen mit einer Umarmung gebührend in Empfang und auch LBJ ließ es sich nicht nehmen, den 51-Jährigen kurz vor Spielbeginn endlich in den Finals zu begrüßen. Es schien, als freute sich jeder, Kerr zurück auf dem Parkett zu sehen.

Gut eineinhalb Monate ist es her, dass Kerr zum letzten Mal von der Seitenlinie aus sein Team coachte. Anhaltende Schmerzen an seinem 2015 operierten Rücken zwangen ihn, über mehrere Wochen hinweg auszusetzen und die Playoff-Spiele der Warriors vor einem Fernseher in den Katakomben der Arena zu verfolgen. Immerhin: Auch ohne ihren Head Coach fegten die Dubs ungeschlagen durch die Playoffs. Nun, in Spiel 2 der Finals, folgte mit Kerr der 14. Playoff-Sieg in Folge - NBA-Rekord!

Mentaler Extraschub

Doch braucht ein Team wie Golden State, das gespickt mit Superstars einen Gegner nach dem anderen überrollt, überhaupt seinen Head Coach an der Seitenlinie? Wenn es nach den Spielern geht, fällt die Antwort auf diese Frage eindeutig aus. "Es ist fantastisch, dass er da draußen ist, obwohl er aufgrund der Schmerzen, die er durchgemacht hat, eine einfache Ausrede hätte", sagte beispielsweise Klay Thompson. "Das motiviert uns, für ihn zu gewinnen. Steve ist ein Kämpfer."

Tiefgreifende, taktische Veränderungen waren im Spiel der Warriors beim Comeback von Kerr zunächst nicht zu erkennen. Das verwundert nicht, denn schon in den vergangenen Wochen hatte der amtierende Coach of the Year in Sachen Spielvor- und Nachbereitung sowie im Training seine Finger im Spiel. Die Taktik hat er also trotz Abwesenheit weiterhin vorgegeben. Während des Spiels reagierte er dann präzise und erfolgreich auf die Foulprobleme Draymond Greens, indem er Durant auf Center stellte. Dieser bewies mit einer Statline, die es zuvor noch nie gegeben hat, dass er auch für diese Aufgabe mehr als bereit ist.

Davon abgesehen profitieren die Dubs nun aber offenbar von einem Extraschub auf mentaler Ebene. "Wenn er an der Seitenlinie steht, sind wir vollständig. Das bedeutet uns viel", erklärte Curry das Verhältnis von den Spielern zum Coach. "Wir lieben seine Präsenz. Wir lieben seine Stimme." Und Green fügte hinzu: "Was die Play-Calls angeht, hat es sich nicht anders angefühlt. Aber natürlich ist es toll, ihn wieder an der Seitenlinie zu sehen, ihn in den Timeouts reden zu hören und ihn als Anführer zu haben."

Die besten Bilder von Game 2 der NBA Finals: Neymar und Hamilton drehen den Swag auf © getty 1/20 Es ist angerichtet! Die Oracle Arena in Oakland gab schon Stunden vor Tip-Off zu Spiel 2 der NBA Finals 2017 ein mehr als ordentliches Bild ab /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron.html © getty 2/20 Gefragter Mann: Stephen Curry nahm sich vor der Partie Zeit für die Fans /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=2.html © getty 3/20 Gefeiert wurde neben Curry aber vor allem ein Mann: Steve Kerr. Nach seiner langen Pause gab der Head Coach der Warriors sein Comeback auf der Trainerbank. Sein Gegenüber Tyronn Lue scheint das mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis zu nehmen /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=3.html © getty 4/20 Dabei sah es zu Beginn gar nicht mal schlecht aus für die Gäste aus Cleveland. Allen voran Kevin Love legte mit 9 Zählern in den Anfangsminuten einen starken Start hin /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=4.html © getty 5/20 Der Big Man musste allerdings um jeden Punkt hart kämpfen. Beide Teams lieferten sich von Beginn an einen harten und intensiven Fight /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=5.html © getty 6/20 Im Fokus stand aber erneut das Duell zwischen LeBron James und Kevin Durant. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, zeigte letzterer klar, wer der Herr im Haus ist /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=6.html © getty 7/20 Durantula wusste an beiden Enden des Courts zu überzeugen: Defensiv mit 5 Blocks und 3 Steals, offensiv mit 33 Punkten sowie 13 Rebounds und 6 Assists /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=7.html © getty 8/20 Unterstützung bekam er unter anderem von Klay Thompson, der nach einem schwachen Start in die Finals endlich in seinen Rhythmus fand und 4 von 7 Dreier versenkte /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=8.html © getty 9/20 Die Warriors trafen insgesamt 18 Mal von Downtown, lieferten aber auch immer wieder in der Zone eine tolle Flugshow ab wie hier Shaun Livingston /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=9.html © getty 10/20 Bei dem Spektakel war es natürlich kein Wunder, dass sich erneut einige Promis wie hier am Seitenrand blicken ließen ... /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=10.html © getty 11/20 ... auch wenn Lewis Hamilton und Neymar in diesem Moment eher wie bedröppelte Cavs-Fans aussehen /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=11.html © getty 12/20 Denn zu lachen gab es für Cleveland in Spiel 2 eher wenig. J.R. Smith erwischte einen rabenschwarzen Abend und hatte am Ende keinen einzigen Punkt im Boxscore stehen /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=12.html © getty 13/20 Auch Kyrie Irving hatte zu kämpfen. Nur 8 seiner 23 Feldwurfversuche landeten im Ziel. Das lag unter anderem auch an der starken Defense von Klay Thompson /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=13.html © getty 14/20 Besser lief es da schon eher bei Stephen Curry. Dessen 8 Ballverluste sind zwar nicht unbedingt rühmlich... /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=14.html © getty 15/20 Dafür legte Curry aber erstmals in seiner Karriere legte ein Triple-Double in den Finals auf. Neben seinen 32 Zählern kam der zweifache MVP zudem noch auf 11 Assists sowie 10 Rebounds /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=15.html © getty 16/20 Und da wäre ja auch immer noch Kevin Durant, der neben den schnöden Statistiken ebenfalls mit dem ein oder anderen Highlight-Play die Fans aus den Sitzen riss /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=16.html © getty 17/20 Insofern verpuffte auch die starke Leistung von King James. Trotz 29 Punkte, 14 Assists und 11 Rebounds (sein achtes Finals-Triple-Double) mussten sich die Cavs mit 113:132 geschlagen geben /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=17.html © getty 18/20 Wie auch schon in Spiel 1 durften sich also die Warriors mit Konfetti berieseln lassen ... /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=18.html © getty 19/20 ... und gemeinsam mit den Fans die 2:0-Führung in den NBA Finals feiern. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag steht die dritte Partie in Cleveland an /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=19.html © getty 20/20 Zum Abschluss des erfolgreichen Abends hat sich KD nach diesem Auftritt einen Schmatzer von der Mama allemal verdient /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=20.html

Individuelle Klasse entscheidet Spiel 2

Genau so einen Anführer haben die Warriors in Spiel 2 in der ein oder anderen Situation gebraucht. Denn es lief bei Weitem nicht alles nach Plan, angefangen mit den 20 Ballverlusten, die sich Golden State leistete. Allein 8 davon gingen auf das Konto von Curry. Dennoch ließ sich der zweimalige MVP nicht aus der Ruhe bringen und beendete das Spiel schließlich mit 32 Punkten, 11 Assists und 10 Rebounds - sein erstes Triple-Double in den Playoffs.

Auch Kevin Durant mit einer hervorragenden Allround-Leistung (33 Punkte, 13 Rebounds, 6 Assists, 5 Blocks, 3 Steals) und Klay Thompson mit seinem wiedergewonnenen Touch (22 Punkte, 4/7 Dreier) hatten großen Anteil an dem Offensiv-Feuerwerk, das Golden State erneut abfeuerte.

Erlebe die NBA Finals live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Wir hatten einige Jungs, die individuell außergewöhnlich gut gespielt haben und wir haben mit viel Energie gespielt", bilanzierte Kerr im Anschluss an die Partie. Und dennoch: So ganz zufrieden konnte er mit der Leistung seines Teams nicht sein. Da wären zum einen die bereits angesprochenen Ballverluste, zum anderen erzielte Cleveland 60 Punkte in der Zone.

Diese zwei Faktoren ermöglichte es den Gästen, die Partie in der ersten Halbzeit relativ offen zu gestalten. Am Ende obsiegte die individuelle Klasse von Durant, Curry und Thompson - und ein Stück weit auch die Müdigkeit in LeBron.

Keine Wiederholung von 2016

Kerr ist sich deshalb sicher: "In Cleveland müssen wir viel smarter sein." Ganz besonders bezüglich der Ballverluste. Man kann davon ausgehen, dass die Cavaliers vor eigenem Publikum, noch dazu mit dem Rücken zur Wand, jeden gegnerischen Fehler gnadenlos ausnutzen möchten. "Wenn wir das gleiche Spiel wie heute auch in Cleveland abliefern, haben wir keine Chance zu gewinnen", lautete deshalb Kerrs Warnung an seine Spieler.

Um einen eventuell leichtfertigen Auftritt zu verhindern, genügt dem Head Coach vielleicht sogar schon eine kleine Erinnerung an die letztjährigen Finals. "Das war ein toller Lauf bisher, aber das bedeutet alles nichts, wenn wir nicht unseren Job beenden können und die Serie gewinnen", sagt Kerr. "Vertraut mir, wir wissen das. Vergangenes Jahr stand es auch 2-0 und wir haben noch verloren."

Das soll sich aus Sicht der Warriors in der aktuellen Saison unter keinen Umständen wiederholen. Neben Curry, Durant und Co. legen die Fans ihre Hoffnungen auf die Larry O'Brien-Trophy auch in die Hände von Kerr. Der könnte unter diesen Umständen kaum glücklicher sein: "Es war einfach nur großartig, zurück an der Seitenlinie zu sein. Diese Energie bei den Finals zu spüren, macht die ganze Sache so toll. Es ist einfach schön, zurück zu sein!"

Das Playoff-Bracket im Überblick