Medien: Celtics denken über Jackson nach

Freitag, 16.06.2017

Ein nicht genannter General Manager sagte demnach gegenüber Chad Ford, dass Jackson aufgrund seiner Vielseitigkeit genau ein Spieler wäre, den Danny Ainge mögen würde. Er sei zudem überzeugt davon, dass Boston den Flügelspieler an Position eins ziehen wird.

Dagegen spricht, dass Jackson ein Workout bei den C's abgesagt hat. Zudem ist Spielzeit nicht gerade das, was bei der Kadertiefe in Boston am meisten verfügbar ist.

Jackson hat in seiner Saison in Kansas solide Zahlen aufgelegt: 16,3 Punkte, 7,4 Rebounds sowie 3,0 Assists und 1,7 Steals.

