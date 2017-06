City Team Name - der Traum wird wahr!

Erlebe

Die lange Draft-Nacht lieferte einmal mehr zahlreiche Geschichten. Markelle Fultz unterlief ein peinliches Malheur, Isaiah Hartenstein musste lange warten. Die Kings machten komische Dinge und die Lakers und Celtics setzten auf Altbewährtes.

Die Sixers sind nun ein Hipster-Team

Gut, überraschend kommt das nicht wirklich, aber nach den 35 Gerüchten pro Minute (eine kleine Untertreibung) tut doch etwas Handfestes ganz gut. Markelle Fultz, Ben Simmons und Joel Embiid klingt schon mal sehr fein. Dazu noch ein Dario Saric, Free Agent XY und schon herrscht wieder Euphorie in der Stadt der brüderlichen Liebe. Philly liegt Sam Hinkie zu Füßen, nur doof, dass der nicht mehr da ist. Wer soll dieses Team, welches vor Talent nur so trieft, in ein paar Jahren stoppen? Wir treten nur ungern auf die Euphoriebremse: 31 Spiele sind für JoJo in der NBA notiert, Simmons machte gerade einmal 33 Spiele auf dem College. Summer League ist für Waschlappen, das hat ein Ben Simmons nicht mehr nötig.

Dort wird aber mit ziemlicher Sicherheit Futz am Start sein. Doch auch um ihn gibt es Fragezeichen. Gerüchten zufolge hatten die Celtics auch an Fultz ihre Zweifel angesichts der Krankenakte des No.1-Picks. Es kann nur gebetet werden, dass wir dieses Trio zusammen tatsächlich bei 100 Prozent auf dem Court sehen werden. "Trust the Process" schallt es durch die heiligen Hallen der Redaktion.

Fultz: Join the (team name)

Geht auch gleich überragend los bei diesen Sixers, auch wenn die Organisation damit nichts zu tun hat. Wer auch immer für die Social-Media-Kanäle von Fultz zuständig ist, scheint nicht ready für die NBA zu sein. Es sei denn, diese Leute wissen mehr wir. Wir sind gespannt, welche Franchise für die "City team name" umziehen muss.

Wir tippen mal frech auf die Orlando Magic. In Seattle brennen derweil Mülltonnen, weil sie schon wieder übergangen wurden und die Starbucks-Stadt eigentlich ein Team verdient gehabt hätte. Aber jetzt mal im Ernst: Peinlicher kann es eigentlich nicht losgehen.

LaVar goes Lakers

Herrlich, wir bekommen alle das, worauf jeder gewartet hat. LaVar, ääh, Lonzo Ball wird der neue Point Guard der Lakers. Dabei verschwand der ehemalige UCLA-Star mal wieder im Schatten seines - nennen wir es exzentrischen - Vaters. Der saß mit Lakers-Kappe im Publikum und erklärte gleich mal im Interview, dass er diese in weiser Voraussicht gekauft habe, als der kleine Lonzo noch in die Windeln gemacht habe.

Inzwischen braucht Ball Jr. solche Hilfen nicht mehr. Er ist zu Höherem berufen. Denn geht es nach dem Senior, wird der Sprössling Purple & Gold gleich in seiner Rookie-Saison in die Playoffs hieven. Das darf fast als Understatement durchgehen - warum nicht gleich in die Finals? Wer braucht da Paul George? Let the Show begin!

Celtics: Die mit dem Sitzfleisch

Ok, hier müssen wir Danny Ainge ein bisschen in Schutz nehmen. Bereits vor dem Draft wurde bekanntlich mit Philly der Pick getauscht. Kann man gut finden, muss man aber nicht. Wer nun dachte, dass am Draft-Tag Großes geschieht und die Celtics einen brutalen Move machen würden, hatte die Rechnung ohne Danny gemacht. Es passierte, wie oft in der Vergangenheit, nichts. Während die Wolves mal eben so eine Flachzange wie Jimmy Butler abstaubten, begnügten sich die Celtics mit Jayson Tatum.

Der soll angeblich wissen, wo der Korb hängt. Nach Marcus Smart oder Jaylen Brown eine willkommene Abwechslung. Aber liebe Freunde, ihr dürft gespannt sein. In den nächsten Tagen wird es sicher wieder 37,5 Geschichten geben, welche Deals beinahe (also so richtig knapp davor) geklappt hätten. Dank den Brooklyn-Picks können wir dieses Spektakel wohl noch die nächsten beiden Jahre erleben. Juhu!

NBA Draft 2017: Die Picks der ersten Runde © getty 1/30 Pick 1: Markelle Fultz, PG (Washington) zu den Philadelphia 76ers © getty 2/30 Pick 2: Lonzo Ball, PG (UCLA) zu den Los Angeles Lakers © getty 3/30 Pick 3: Jayson Tatum, SF (Duke) zu den Boston Celtics © getty 4/30 Pick 4: Josh Jackson, SF (Kansas) zu den Phoenix Suns © getty 5/30 Pick 5: De'Aaron Fox, PG (Kentucky) zu den Sacramento Kings © getty 6/30 Pick 6: Jonathan Isaac, PF (Florida State) zu den Orlando Magic © getty 7/30 Pick 7: Lauri Markkanen, PF/C (Arizona) zu den Minnesota Timberwolves (im Butler-Trade nach Chicago) © getty 8/30 Pick 8: Frank Ntilikina, PG (Strasbourg IG, Frankreich) zu den New York Knicks © getty 9/30 Pick 9: Dennis Smith Jr., PG (North Carolina State) zu den Dallas Mavericks © getty 10/30 Pick 10: Zach Collins, C (Gonzaga) zu den Sacramento Kings (im Trade nach Portland) © getty 11/30 Pick 11: Malik Monk, SG (Kentucky) zu den Charlotte Hornets © getty 12/30 Pick 12: Luke Kennard, SG (Duke) zu den Detroit Pistons © getty 13/30 Pick 13: Donovan Mitchell, SG (Louisville) zu den Denver Nuggets (im Trade zu den Utah Jazz) © getty 14/30 Pick 14: Bam Adebayo, C (Kentucky) zu den Miami Heat © getty 15/30 Pick 15: Justin Jackson, SF (North Carolina) zu den Portland Trail Blazers (weitergereicht im Trade nach Sacramento) © getty 16/30 Pick 16: Justin Patton, C (Creighton) zu den Chicago Bulls (durch Butler-Trade nach Minnesota) © getty 17/30 Pick 17: D.J Wilson, PF (Michigan) zu den Milwaukee Bucks © getty 18/30 Pick 18: TJ Leaf, PF (UCLA) zu den Indiana Pacers © getty 19/30 Pick 19: John Collins, PF (Wake Forest) zu den Atlanta Hawks © getty 20/30 Pick 20: Harry Giles, PF (Duke) zu den Portland Trail Blazers (per Trade nach Sacramento) © getty 21/30 Pick 21: Terrance Ferguson, SG (Adelaide 36ers, Australien) zu den Oklahoma City Thunder © getty 22/30 Pick 22: Jarrett Allen, C (Texas) zu den Brooklyn Nets © getty 23/30 Pick 23: OG Anunoby, SG (Indiana) zu den Toronto Raptors © getty 24/30 Pick 24: Tyler Lydon, PF (Syracuse) zu den Utah Jazz (im Trade zu den Denver Nuggets © getty 25/30 Pick 25: Anzejs Pasecniks, C (Gran Canaria, Spanien) zu den Orlando Magic (per Trade nach Philadelphia) © getty 26/30 Pick 26: Caleb Swanigan, PF (Purdue) zu den Portland Trail Blazers © getty 27/30 Pick 27: Kyle Kuzma, PF (Utah) zu den Los Angeles Lakers © getty 28/30 Pick 28: Tony Bradley, C (North Carolina) zu den Los Angeles Lakers (weitergereicht nach Utah) © getty 29/30 Pick 29: Derrick White, PG (Colorado) zu den San Antonio Spurs © getty 30/30 Pick 30: Josh Hart, SG (Villanova) zu den Utah Jazz (im Trade zu den Los Angeles Lakers)

Drogendealer haben Moral

Kommen wir noch einmal zurück zur Flachzange Jimmy Butler, der wohl spannendsten Thematik der Draft. Genau in der Zeit zwischen den Picks von Fultz und Ball platzte die Bombe. Obwohl zuletzt berichtet wurde, dass Jimmy Buckets gerne in der Windy City bleiben möchte, schickten die Bulls ihren Star ins kalte Minnesota. Klingt schlimmer als es ist: Ex-Coach Thibs wird ihn mit offenen Armen empfangen und Leute wie Wiggins oder Towns sind sicher bessere Spieler als Michael Carter-Williams oder Bobby Portis.

Schmutzige Wäsche wurde dennoch gewaschen, wenn auch nicht von Butler selbst. Dafür fungierte der Personal Coach des Verschmähten als Sprachrohr. Im Management sitzen nur Lügner ist sich der Trainer siche. Sogar Drogendealer, die der Coach kenne, haben mehr Moral als gewisse Leute in der Bulls-Organisation. Wir lassen dies unkommentiert, fragen uns aber woher der gute Mann Leute aus einem solchen Milieu kennt.

