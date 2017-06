Alle Infos zur NBA Award-Show 2017

Montag, 19.06.2017

Wann und wo findet die NBA Award Show statt?

Die Awards werden am 26. Juni 2017 ab 21 Uhr Ortszeit vergeben. Dies bedeutet, dass die Übertragung in der Nacht zum Freitag um 3 Uhr morgens in Deutschland beginnen wird. Austragungsort ist bei der Premiere der Award Show das Pier 36. Die große Halle ist Teil der Basketball City am Ufer des East Rivers in New York City, New York.

Wer moderiert die Show?

Rap-Superstar Drake wird den Abend als Moderator begleiten. Der Musiker gilt als großer Fan der Toronto Raptors und ist regelmäßig courtside bei den Spielen der Kanadier zu sehen. Obendrein fungiert Drake als globaler Botschafter des Teams. Neben Drake wird auch Nicki Minaj vor Ort sein und mit ihrem Auftritt für das musikalische Highlight des Abends sorgen.

Wo ist die NBA Award Show zu sehen?

Da TNT die Show produziert, ist die Veranstaltung entsprechend auf dem Turner Network zu sehen. Dazu wird die Show auch über den NBA League Pass auf NBA.tv ausgestrahlt. In Deutschland besitzt das Streaming-Portal DAZN die Rechte für die Show und überträgt live ab 3 Uhr. DAZN kann für 9,99 Euro im Monat gebucht werden. Erreichbar ist das Portal über sämtliche Plattformen wie Smart TV, PC, Smartphone, Konsole oder Tablet.

Welche Gewinner sind bereits bekannt?

Bereits vor der Verleihung der Preise stehen einige Auszeichnungen fest. Die Center-Legende Bill Russell wird mit dem Lifetime Achievement Award geehrt. Der Big Man dominierte die 60er Jahre mit den Boston Celtics und gewann in 13 Jahren in der NBA satte elf Titel. Später trainierte er die Grünen und wurde so zum ersten afroamerikanischen Head Coach in den wichtigen professionellen amerikanischen Sportligen (NBA, NFL, MLB, NHL).

Ebenfalls ausgezeichnet wird Monty Williams. Der ehemalige Head Coach der New Orleans Hornets/Pelicans bekommt den Sager Strong Award verliehen. Dieser wurde nach dem ehemaligen Sideline-Reporter von TNT, Craig Sager, benannt, welcher im Dezember 2016 den Kampf gegen den Krebs verlor. Williams erhält die Auszeichnung für seinen Mut, seinen Glauben und seine Barmherzigkeit, die ihn zu einer viel respektierten Persönlichkeit in der Basketball-Community werden ließen. 2016 war die NBA-Welt mit ihren Gedanken bei Williams, der als Vater von fünf Kindern seine Frau bei einem Autounfall verlor.

Welche Spieler sind nominiert?

Kia NBA Most Valuable Player

James Harden Houston Rockets Kawhi Leonard San Antonio Spurs Russell Westbrook Oklahoma City Thunder

Kia NBA Rookie of the Year

Malcolm Brogdon Milwaukee Bucks Joel Embiid Philadelphia 76ers Dario Saric Philadelphia 76ers

Kia NBA Sixth Man Award

Eric Gordon Houston Rockets Andre Iguodala Golden State Warriors Lou Williams Houston Rockets

Kia NBA Defensive Player of the Year

Kawhi Leonard San Antonio Spurs Rudy Gobert Utah Jazz Draymond Green Golden State Warriors

Kia NBA Most Improved Player

Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks Nikola Jokic Denver Nuggets Rudy Gobert Utah Jazz

NBA Coach of the Year

Gregg Popovich San Antonio Spurs Mike D'Antoni Houston Rockets Erik Spoelstra Miami Heat

Welche Awards gibt es außerdem?

Dazu gibt es noch einige Nebenkategorien. Darunter fallen Auszeichnungen wie der Executive of the Year, bei dem der beste Funktionär der vergangenen Spielzeit gekürt wird. Beim Sportsmanship Award und dem Twyman-Stokes Teammate Award dürfen die Spieler aus einer Liste wählen, die diverse ehemalige Spieler zusammengestellt haben. Die Spieler wählen dann den fairsten Spieler und den beliebtesten Mitspieler.

NBA Basketball Executive of the Year

NBA Sportsmanship Award

Twyman-Stokes Teammate of the Year Award

Welche Teams werden gewählt?

Neben dem bereits feststehenden All-NBA-Team, in das die besten Spieler der Saison gewählt wurden, werden auch noch die besten Rookies und die besten Verteidiger ausgezeichnet. Das NBA All-Rookie Team würdigt die besten Erstjahresprofis der Saison, während das NBA All-Defensive Team die besten Verteidiger der Liga ehrt.

Die neuen Fan Awards und wo abgestimmt wird

Hinzugekommen sind in diesem Jahr die Wahlen für den Dunk des Jahres, den Style des Jahres sowie vier weitere Kategorien. Unter gleichnamigen Hashtags sowie angehängt Vor- und Nachname ihres Favoriten können Fans bis zur Veranstaltung in den sozialen Medien voten (zum Beispiel: #DunkOfTheYear Larry Nance Jr.). Abstimmen kann man aber auch auf nba.com.

#DunkOfTheYear

Larry Nance (Lakers) vs. Brooklyn Zach LaVine (Wolves) vs Phoenix Victor Oladipo (OKC) vs. Atlanta

#BestStyle

Iman Shumpert Cleveland Cavaliers Dwyane Wade Chicago Bulls Russell Westbrook Oklahoma City Thunder

#TopPerformanceOfTheYear

Devin Booker Phoenix Suns 70-Punkte-Spiel vs. Celtics James Harden Houston Rockets 53-16-17 Triple-Double vs Knicks Klay Thompson Golden State Warriors 60 Punkte in drei Vierteln vs. Indiana Russell Westbrook Oklahoma City Thunder meiste Punkte eines Triple-Double

#BlockOfTheYear

Kawhi Leonard (Spurs) vs. Rockets Kristaps Porzingis (Knicks) vs. Brooklyn Hassan Whiteside (Heat) vs. Raptors

#GameWinnerOfTheYear

Kyrie Irving (Cavaliers) vs. Warriors Russell Westbrook (OKC) vs. Nuggets Tyler Ulis (Suns) vs. Celtics

#AssistOfTheYear

Draymond Green (Warriors) Curry zu Durant Chris Paul (Clippers) Wraparound-Pass Nikola Jokic (Nuggets) No-Look-Pass

Wer bildet die All-NBA-Teams?

Bereits am 18. Mai veröffentlichte die Liga ihre All-NBA Teams. 100 ausgewählte Journalisten gaben ihre Stimmen ab und bildeten so das beste Team der Saison nach den entsprechenden Positionen. Anders als beim All-Star Game wurde zwischen Guards, Forwards und Center unterschieden. Das Punktesystem ist dabei recht simpel. Jeder Journalist bildet drei Teams und rankt diese. 5 Punkte bekommt jeder Spieler, der auf einem Bogen ins First Team gevotet wurde. Für das Second Team erhält er drei Zähler, für das Third Team einen Punkt. Durch dieses System betrug die Maximalausbeute 500 Zähler.

First Team

Position Name Team Punkte G Russell Westbrook Thunder 498 G James Harden Rockets 500 F LeBron James Cavaliers 498 F Kawhi Leonard Spurs 490 C Anthony Davis Pelicans 343

Second Team

Position Name Team Punkte G Stephen Curry Warriors 290 G Isaiah Thomas Celtics 236 F Giannis Antetokounmpo Bucks 258 F Kevin Durant Warriors 239 C Rudy Gobert Jazz 339

Third Team

Position Name Team Punkte G John Wall Wizards 125 G DeMar DeRozan Raptors 62 F Jimmy Butler Bulls 102 F Draymond Green Warriors 134 C DeAndre Jordan Clippers 54

Wer hat die meisten All-NBA-Team-Teilnahmen?

Rang Spieler Total First Second Third 1 Kareem Abdul-Jabbar 15 10 5 0 Kobe Bryant 15 11 2 2 Tim Duncan 15 10 3 2 4 Karl Malone 14 11 2 1 Shaquille O'Neal 14 8 2 4 6 LeBron James 13 11 2 0 7 Dirk Nowitzki 12 4 5 3 Hakeem Olajuwon 12 6 3 3 Bob Cousy 12 10 2 0 Dolph Schayes 12 6 6 0 Jerry West 12 10 2 0

Welche deutschen Spieler haben einen NBA-Award gewonnen?

Jahr Spieler Team Award 1991 Detlef Schrempf Indiana Pacers Sixth Man 1992 Detlef Schrempf Indiana Pacers Sixth Man 2007 Dirk Nowitzki Dallas Mavericks MVP

Wer sind die letzten Award-Gewinner?

MVP

Spieler Franchise Jahr Stephen Curry Golden State Warriors 2016 Stephen Curry Golden State Warriors 2015 Kevin Durant Oklahoma City Thunder 2014 LeBron James Miami Heat 2013 LeBron James Miami Heat 2012 Derrick Rose Chicago Bulls 2011 LeBron James Cleveland Cavaliers 2010 LeBron James Cleveland Cavaliers 2009 Kobe Bryant Los Angeles Lakers 2008 Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 2007

Rookie of the Year

Spieler Franchise Jahr Karl-Anthony Towns Minnesota Timberwolves 2016 Andrew Wiggins Minnesota Timberwolves 2015 Michael Carter-Williams Philadelphia 76ers 2014 Damian Lillard Portland Trail Blazers 2013 Kyrie Irving Cleveland Cavaliers 2012 Blake Griffin Los Angeles Clippers 2011 Tyreke Evans Sacramento Kings 2010 Derrick Rose Chicago Bulls 2009 Kevin Durant Seattle SuperSonics 2008 Brandon Roy Portland Trail Blazers 2007

Sixth Man of the Year

Spieler Franchise Jahr Jamal Crawford Los Angeles Clippers 2016 Lou Williams Toronto Raptors 2015 Jamal Crawford Los Angeles Clippers 2014 J.R. Smith New York Knicks 2013 James Harden Oklahoma City Thunder 2012 Lamar Odom Los Angeles Lakers 2011 Jamal Crawford Atlanta Hawks 2010 Jason Terry Dallas Mavericks 2009 Manu Ginobili San Antonio Spurs 2008 Leandro Barbosa Phoenix Suns 2007

Defensive Player of the Year

Spieler Franchise Jahr Kawhi Leonard San Antonio Spurs 2016 Kawhi Leonard San Antonio Spurs 2015 Joakim Noah Chicago Bulls 2014 Marc Gasol Memphis Grizzlies 2013 Tyson Chandler New York Knicks 2012 Dwight Howard Orlando Magic 2011 Dwight Howard Orlando Magic 2010 Dwight Howard Orlando Magic 2009 Kevin Garnett Boston Celtics 2008 Marcus Camby Denver Nuggets 2007

Most Improved Player

Spieler Franchise Jahr C.J. McCollum Portland Trail Blazers 2016 Jimmy Butler Chicago Bulls 2015 Goran Dragic Phoenix Suns 2014 Paul George Indiana Pacers 2013 Ryan Anderson Orlando Magic 2012 Kevin Love Minnesota Timberwolves 2011 Aaron Brooks Houston Rockets 2010 Danny Granger Indiana Pacers 2009 Hedo Türkoglu Orlando Magic 2008 Monta Ellis Golden State Warriors 2007

Coach of the Year

Trainer Franchise Jahr Steve Kerr Golden State Warriors 2016 Mike Budenholzer Atlanta Hawks 2015 Gregg Popovich San Antonio Spurs 2014 George Karl Denver Nuggets 2013 Gregg Popovich San Antonio Spurs 2012 Tom Thibodeau Chicago Bulls 2011 Scott Brooks Oklahoma City Thunder 2010 Mike Brown Cleveland Cavaliers 2009 Byron Scott New Orleans Hornets 2008 Sam Mitchell Toronto Raptors 2007

Executive of the Year

General Manager Franchise Jahr R.C. Buford San Antonio Spurs 2016 Bob Myers Golden State Warriors 2015 R.C. Buford San Antonio Spurs 2014 Masai Ujiri Denver Nuggets 2013 Larry Bird Indiana Pacers 2012 Gar Forman / Pat Riley Chicago Bulls / Miami Heat 2011 John Hammond Milwaukee Bucks 2010 Mark Warkentien Denver Nuggets 2009 Danny Ainge Boston Celtics 2008 Bryan Colangelo Toronto Raptors 2007

Sportsmanship Award

Spieler Franchise Jahr Mike Conley Memphis Grizzlies 2016 Kyle Korver Atlanta Hawks 2015 Mike Conley Memphis Grizzlies 2014 Jason Kidd New York Knicks 2013 Jason Kidd New York Knicks 2012 Stephen Curry Golden State Warriors 2011 Grant Hill Phoenix Suns 2010 Chauncey Billups Denver Nuggets 2009 Grant Hill Phoenix Suns 2008 Luol Deng Chicago Bulls 2007

Die Rekord-Sieger