"Celtics schwerer zu verteidigen als Warriors!"

Sollten die Cavs - was aufgrund der 3-1-Führung gegen die Celtics durchaus wahrscheinlich ist - in die Finals einziehen, warten dort zum dritten Mal in Folge die Golden State Warriors. Dazu sagte Lue zwar, dass er noch nicht über die Warriors nachdenken werde, jedoch schickte er direkt eine überraschende Einschätzung hinterher.

"Wir konzentrieren uns nur auf Boston. Mit den ganzen Plays, die sie laufen, sind sie schwerer zu verteidigen als die Warriors", sagte er. "Golden State spielt zwar auch viele Splits und solche Dinge, aber Boston? Sie spielen alles Mögliche. Damit kommt man nicht klar. Brad Stevens (Celtics-Coach) lässt seine Jungs jede Menge Cuts laufen und sie bewegen sich dabei sehr schnell. Und jeder ist eine Bedrohung. Das ist hart."

Auch die Verletzung von Isaiah Thomas hatte laut Lue für neue Faktoren gesorgt. "Mit ihm fehlen natürlich 29 Punkte pro Spiel. Nun müssen sie ohne ihn etwas komplett anderes probieren. Auch das macht es schwer für uns, da wir nicht wissen, was uns überhaupt erwartet."

Spiel 5 der Serie steigt in der Nacht auf Freitag (2.30 Uhr live auf DAZN). Gewinnen die Cavs, stehen sie in den Finals.

