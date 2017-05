Kerr erstmals wieder beim Training

Sonntag, 14.05.2017

Aufgrund der gesundheitlichen Probleme, einer Nachwirkung einer Operation von 2015, stand Kerr seit Spiel 2 der Erstrundenserie gegen die Portland Trail Blazers nicht mehr an der Seitenlinie.

Die erneute Rücken-Operation ist gut verlaufen, Kerr befindet sich auf dem Weg der Besserung. Allerdings konnte er am Freitag nicht an einem Meeting der Coaches teilnehmen.

"Es ist großartig, ihn zu sehen und seine Stimme zu hören", sagte Steph Curry: "Und in der Zwischenzeit hat er seine Hausaufgaben gemacht. Er hat uns geholfen, uns für die Serie vorzubereiten. Wir wissen, dass er es vermisst, jeden Tag hier zu sein und die Atmosphäre zu spüren. Es bedeutet uns und ihm also viel, dass er hier ist. Hoffentlich geht es ihm bald wieder gut."

In Kerrs Abwesenheit wird Lead-Assistant Mike Brown auch weiterhin die Entscheidungen auf der Bank treffen. So auch in Spiel 1 der Western Conference Finals gegen die San Antonio Spurs (ab 21.30 Uhr im LIVESTREAM FOR FREE).

