Pierce: Celtics müssen ersten Pick traden

"Du musst diesen Pick traden, weil ein Markelle Fultz dich nicht weiterbringt. Das Fenster ist jetzt offen", erklärte The Truth bei The Jump. Die Celtics gewannen die Lottery dank des Trades mit den Brooklyn Nets im Jahr 2013, der unter anderem Pierce und Kevin Garnett in den Big Apple brachte.

"Das Team hat 50 Siege geholt, sie sind der 1-Seed. Man muss sich nun dieses Momentum erhalten. Wenn man einen Paul George, Jimmy Butler oder Gordon Hayward bekommen kann, musst du das machen", so Pierce.

Die Celtics sind der erste Conference Finalist seit Einführung der Lottery, der den ersten Pick bekommen hat. Die Detroit Pistons hatten in gleicher Position 2003 das zweite Auswahlrecht. Sie entschieden sich damals für Darko Milicic anstelle von unter anderem Carmelo Anthony oder Dwyane Wade.

In diesem Jahr gelten Markelle Fultz und Lonzo Ball als große Favoriten, um an erster Stelle ausgewählt zu werden. Beide Akteure sind Point Guards.

