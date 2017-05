Saisonaus für Nene

Dienstag, 09.05.2017

Der Center verletzte sich in Spiel 4 bereits im ersten Viertel und verpasste den Rest der Partie. "Das ist sehr bitter für Nene", äußerte sich Mike D'Antoni gegenüber ESPN. "Er war das ganze Jahr sehr wertvoll für uns und ist ein guter Typ."

Auch Superstar James Harden zeigte sich wenig erfreut über Nenes Verletzung. "Er spielt eine wichtige Rolle für unsere Spielweise. Nun müssen aber andere Jungs übernehmen." In Spiel 4 stellte Rockets-Coach D'Antoni Power Forward Ryan Anderson als Backup von Clint Capela auf die Fünf. Entsprechend startete er auch die zweite Halbzeit und Eric Gordon bekam den Zuschlag, wodurch Houston mit drei Guards spielte.

Anderson gab an, dass er erwarte, für Spiel 5 von der Bank zu kommen. "Ich habe das in meiner Karriere schon gespielt. Ich bin zwar nicht der typische Center, aber das macht für den Gegner schwieriger", so Anderson.

Dennoch wird der Ausfall von Nene schmerzen. Der Veteran zeigte in den Playoffs starke Leistungen und legte in knapp 18 Minuten Spielzeit 10 Punkte und 4,7 Rebounds im Schnitt auf. Dabei erzielte er eine starke Wurfquote von 70,6 Prozent.

