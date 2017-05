Raptors-GM: "Brauchen einen Kultur-Reset"

Mittwoch, 10.05.2017

"Nach dieser Performance brauchen wir hier einen Kultur-Reset", sagte Ujiri auf der Saisonabschluss-Pressekonferenz. "Wir haben das, was wir hier getan haben, so oft versucht, aber es hat nicht funktioniert. Wir müssen in eine andere Richtung gehen, etwas anderes tun. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was das sein wird."

Die Raptors hatten zwar 51 Spiele gewonnen, in der zweiten Runde waren sie gegen Cleveland jedoch chancenlos - mehr noch als im letzten Jahr, als sie zumindest zwei Spiele gegen den späteren Champion gewinnen konnten. Ujiri sagte nun, es sei nicht die Lösung, alle Spieler auszutauschen, man müsse jedoch das System überdenken und den Ball besser bewegen.

Zudem sei es "unrealistisch", dass die Raptors alle ihre Free Agents halten könnten. Dazu gehört neben Patrick Patterson und den erst während der Saison verpflichteten Serge Ibaka und P.J. Tucker auch Kyle Lowry, der aufgrund von Verletzungen nur 60 Spiele absolvieren konnte.

Ujiri äußerte, dass man den Point Guard gerne behalten würde, dass es jedoch seine Entscheidung sei. Und es müsse dennoch Änderungen geben. Bei den Raptors habe man gedacht, dass dies das Jahr sein könnte, in dem man die Cavaliers bezwingen könnte, sagte Ujiri: "Das sagt mir einiges über Playoff-Basketball. Irgendwie haben sie es geschafft, ihr Niveau in den Playoffs anzuheben. Wir müssen also auch einen Weg finden, dies zu schaffen."

Er sei bereit, dafür alles Mögliche zu versuchen: "Wir wollen hier progressiv denken", sagte Ujiri. "In diesem Geschäft geht es darum, Risiken einzugehen. Man muss sich hier selbst aufs Spiel setzen. Um ehrlich zu sein habe ich keine Angst davor."

Die Raptors im Überblick