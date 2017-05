Gortat: "Ich kann jetzt nicht kaputtgehen"

Dienstag, 02.05.2017

Frontcourt-Partner Markieff Morris hatte sich in Spiel 1 ebenfalls verletzt und ist fraglich, wenngleich Morris selbst ankündigte, in Spiel 2 spielen zu wollen. Gortat-Backup Ian Mahinmi fällt schon länger aus, auch Jason Smith ist nicht vollständig gesund. Daher könne er sich nicht leisten, jetzt auch noch auszufallen, erklärte Gortat.

"Ja, ich habe mir den Knöchel verdreht. Aber ich bin nicht aus Zucker", sagte Gortat am Montag, und fing an zu grinsen: "Ich bin Poland's Finest. Hashtag Poland's Finest. An jedem anderen Tag - aber nicht jetzt. Ich kann nicht, ich kann jetzt nicht kaputtgehen. Wir können so viel lachen, wie wir wollen, aber ich kann mir jetzt keine Pause erlauben."

Insbesondere gegen Al Horford, der in Spiel 1 beinahe ein Triple-Double für die Celtics erzielte, brauche Washington ihn: "Ich bin der einzige Big Man, der bei uns momentan noch steht, abgesehen von unserem Rookie Daniel Ochefu. Ich muss spielen, ich muss Leistung bringen, ich muss auf dem höchsten Level agieren", erklärte Gortat.

Gortat hatte in Spiel 1 zwar individuell eine gute Partie gezeigt (16 Punkte, 13 Rebounds), ohne Morris verloren die Wizards allerdings ihre Überlegenheit beim Rebound und am Ende auch das Spiel.

