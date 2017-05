LaVar: "Brauche keine Rat von Kobe"

Freitag, 12.05.2017

"Ich brauche keinen Rat von Kobe" sagte LaVar am Donnerstag bei ESPN Radio: "Zo muss sein eigenes Spiel spielen."

Und der äußerst selbstbewusste Dad fügte an: "Wenn sie beim Training sind, Kobe etwas sieht und Lonzo zuhört, dann ist es so. Aber es wird nicht so sein, dass er sich an Kobe wendet und er dadurch gut wird. Wenn Kobe etwas in ihm sieht, dann können wir von da an schauen. Aber ich versuche nicht, jemandes Muster zu folgen."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Nachdem Isaiah Thomas berichtete, dass er sich mit Kobe über sein Spiel ausgetauscht hatte, hatte dieser gesagt: "Ich bin für alle als Ansprechpartner da. Jeder kann sich bei mir melden. Ich bin ein offenes Buch."

Lonzo Ball wird dieses Buch in absehbarer Zeit aber wohl nicht lesen. Zumindest, wenn es nach seinem Vater geht.

Die Playoffs im Überblick