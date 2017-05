Nach Rauswurf: LeBron zahlt für Jones

Dienstag, 02.05.2017

Jones wurde am Ende des 116:105-Sieges in Spiel 1 eingewechselt und kassierte binnen weniger Minuten zwei Technische Fouls für Trash-Talk in Richtung von Norman Powell. 18,7 Sekunden vor Schluss wurde Jones, der am letzten Tag der Regular Season verpflichtet wurde und daher nur 9.127 Dollar von den Cavs kassiert, des Feldes verwiesen.

Für beide Technicals bekommt Jones eine Geldstrafe von jeweils 3.000 Dollar von der NBA. Bereits vergangene Saison wurde der Veteran in den Playoffs zur Kasse gebeten, nachdem er für einen Tiefschlag gegen Bismack Biyombo ein Spiel suspendiert wurde. Schon damals übernahm James die Kosten - und das wird der Topverdiener der Liga (31 Millionen Dollar im Jahr) auch diesmal tun.

"Ich hatte ihm damals gesagt, dass ich zahlen würde, bevor ich wusste, wieviel Geld es sein würde", erinnerte sich James am Montag nach Spiel 1 mit einem Lachen. "Heute habe ich ihm gesagt: 'Hör zu, Dahntay, langsam reicht es. Hör auf damit, dauernd gegen Toronto rauszufliegen. Ich bezahle deine verdammten Strafen nicht mehr.' Aber ja, er muss sich keine Sorgen machen. Ich übernehme das."

