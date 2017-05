LeBron: "Werde irgendwann ein Team besitzen"

Mittwoch, 31.05.2017

"Eines Tages werde ich ein Team besitzen", erklärte er in einem Interview gegenüber The Athletic. "Das wird mein nächstes großes Ding" und etwas, wovon er schon seit langem "besessen" sei.

"Warum ich ein Team besitzen will? Weil ich denke, dass es cool werden wird. Ich werde dann immer noch Teil des Spiels und in der Lage sein, Leute in mächtige Positionen zu bringen. Das habe ich immer geliebt."

Im weiteren Verlauf schränkte der King aber ein, dass er nicht unbedingt ganz oben in der Hierarchie einer Franchise stehen muss. "Ich will einfach nur Teil eines Teams sein. Ich möchte zwar eines besitzen, muss aber nicht alleine alle Entscheidungen treffen. Wenn ich eines Tages tatsächlich das Glück haben sollte, ein Besitzer zu sein, werde ich den besten GM und den besten Präsidenten anheuern."

