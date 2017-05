Leonard in Spiel 1 dabei

Sonntag, 14.05.2017

Nach dem Training am Samstag, an dem Kawhi komplett teilnahm, bestätigte Gregg Popovich, dass sein Schützling einsatzbereit ist. "Absolut", so die knappe Antwort des Coaches.

Leonard war in Spiel 5 der Serie gegen die Houston Rockets umgeknickt und konnte weder in der Schlussphase der Partie noch Spiel 6 mitwirken.

"Er ist ein Kämpfer", sagte Kevin Durant: "Wenn er auf dem Feld steht, sucht er keine Ausreden." In den Playoffs kommt Leonard bisher auf 27,´7 Punkte und 7,7 Rebounds pro Spiel.

