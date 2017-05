Spurs: Leonard wohl auch für Spiel 4 raus

Montag, 22.05.2017

Das erklärte Head Coach Gregg Popovich am Rande einer Trainingseinheit: "Er ist wahrscheinlich raus."

Leonard hatte sich in Spiel 1 der Serie eine Knöchelverletzung zugezogen, nachdem er auf Zaza Pachulias Fuß gelandet war. Sein Team lag zu diesem Zeitpunkt komfortabel vorne, brach ohne seinen besten Spieler aber komplett ein. Auch in Spiel 2 und 3 musste der amtierende Verteidiger des Jahres passen, sodass die Spurs gegen die in den Playoffs noch ungeschlagenen Warriors keine Chance hatten.

Spiel 4 steigt in der Nacht auf Dienstag in San Antonio. Die Spurs müssen alle weiteren Spiele der Serie gewinnen, ansonsten ist die Saison für sie beendet.

Das Playoff-Bracket im Überblick