Kein Training! Leonard fraglich für Spiel 3

Freitag, 19.05.2017

Wie der San Antonio News Express berichtet, absolvierten die Spurs am Donnerstag eine Trainingseinheit in San Antonio. Bei dieser sei Leonard zwar zugegen gewesen - mehr aber auch nicht. Aussagen der anderen Spielern zufolge nahm er an keinen Drills teil.

"Er saß nur bequem an der Seitenlinie", wird Center Pau Gasol zitiert. Von den Verantwortlichen war derweil kein Statement zu hören, womit Leonards Status für Spiel 3 in der Nacht auf Sonntag (3 Uhr live auf DAZN) unklar bleibt.

Die Spurs stehen mit dem Rücken zur Wand, da sie die ersten beiden Spiele in Oakland verloren hatten. Besonders bitter: Im ersten Spiel führten sie bereits mit 25 Punkten, ehe Leonard auf Pachulias Fuß landete und nicht mehr weitermachen konnte.

