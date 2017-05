Medien: Mavs jagen Jrue Holiday

Donnerstag, 18.05.2017

Das berichtet Ian Begley von ESPN. Demnach wollen die Mavs Capspace freischaufeln um Holiday nach Texas zu lotsen. Der 26-Jährige ist ab Juli vertragsfrei und auf der Suche nach einem dicken Vertrag. Allerdings haben die Pelicans bereits deutlich gemacht, dass sie den Spielmacher gerne halten würden.

Von Vorteil ist dabei auch, dass die Pels die Birdrechte am Point Guard halten, was bedeutet, dass sie Holiday eine längere Laufzeit und mehr Geld als jedes andere Team bieten können. Allerdings sind bereits knapp 90 Millionen Dollar für die kommende Saison verplant, weswegen New Orleans tief in die Luxussteuer abrutschen würde.

Auch bei den Dallas Mavericks stehen ohne eine mögliche Verlängerung von Nerlens Noel rund 95 Millionen Dollar (60 Millionen garantiert) in den Büchern. Platz könnten die Mavs durch Dirk Nowitzki schaffen. Der Deutsche könnte im Sommer aus seinem Vertrag (noch ein Jahr, 25 Millionen) aussteigen und für einen schmaleren Taler, wie schon in der Vergangenheit gesehen, spielen.

Holiday blieb in der abgelaufenen Saison seit langer Zeit vom Verletzungspech verschont. So konnte er 67 Spiele absolvieren, so viele wie noch nie für die New Orleans Pelicans. Dabei legte er 15,4 Punkte und 7,3 Assists im Schnitt auf.

