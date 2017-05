Auf Fake reingefallen! Geldstrafe für J.R. Smith

Montag, 08.05.2017

Der Vorfall ereignete sich in Spiel 4, als Smith nach einem Fake von DeRozan hochsprang. Dafür kassierte er die besagte Strafe von seinem Coach, der das Geld direkt nach dem Spiel im Locker Room einsammelte.

Laut Lue sei diese Abmachung schon vor der Serie getroffen worden, als Smith mit der Aufgabe betraut wurde, DeRozan zu verteidigen. Dadurch sollte verhindert werden, dass der Raptor allzu oft an die Freiwurflinie geht.

Letztendlich passierte es in der Serie nur ein einziges Mal, was für Smith spricht. Dieser war sich derweil sofort seiner Schuld bewusst: "Ich wusste sofort, dass die Strafe fällig wird, als ich gesprungen bin", so Smith.

Die Cavaliers stehen in den Conference Finals im Osten, nachdem die Raptors und davor die Indiana Pacers per Sweep in den Urlaub geschickt wurden.

