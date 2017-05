Unflätige Sprache: 25k Strafe für IT

Donnerstag, 11.05.2017

In dem Spiel in Washington, das Boston verlor, geriet der Point Guard mit einem Wizards-Fan aneinander, der ihn beleidigte, während er auf der Bank saß. In den Sozialen Medien kursierte im Anschluss ein Video, in dem man sehen kann, wie Thomas mit dem Finger auf den Fan zeigte und sagte: "I will fuck you up, and you know that."

Die NBA hat ihn daher nun für "unangemessene Sprache" in Richtung des Fans zur Kasse gebeten. Celtics-Coach Brad Stevens kommentierte die Strafe am Mittwoch wie folgt: "Es gibt natürlich eine Grenze, die man nicht überschreiten darf, und für die man bestraft wird. Ich denke, dass er seine Wortwahl zurücknehmen würde, wenn er könnte."

Die Celtics führen in der hitzig geführten Serie gegen die Wizards mit 3-2 und haben in Spiel 6 in der Nacht auf Samstag (ab 2 Uhr live auf DAZN) die Chance, in die Conference Finals einzuziehen. Bisher hat jedoch das jeweilige Heimteam jedes Spiel der Serie gewonnen.

