Warriors: Coach Kerr fliegt mit nach San Antonio

Donnerstag, 18.05.2017

Das bestätigte Dubs-GM Bob Myers am Mittwoch. Wann Kerr auch während der Spiele an die Seitenlinie zurückkehrt, steht aber noch nicht fest.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 51-Jährige laboriert an den Folgen einer Rücken-Operation aus dem Jahre 2015 und hat starke Schmerzen an Rücken und Nacken. In den laufenden Playoffs fungiert deshalb Mike Brown - eigentlich der Assistant von Kerr - als Head Coach.

Fakt ist, dass die Aktivitäten von Kerr im Laufe der ersten beiden Spiele gegen die Spurs zugenommen haben. So hielt er jeweils die Halbzeitansprache im Locker Room. Darüber hinaus nahm er am Training am 13. Mai teil.

Das Playoff-Bracket im Überblick