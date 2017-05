All-NBA? Draymond motzt über Auswahl

Freitag, 19.05.2017

Stephen Curry und Kevin Durant wurden ins All-NBA Second Team gewählt, Green selbst schaffte es ins All-NBA Third Team. Der Forward beschwerte sich jedoch im Anschluss darüber, dass nicht auch Klay Thompson in einem der drei Teams auftaucht. "Ich denke, das ist Bullshit", kommentierte Green gegenüber ESPN.

"Wenn ihr euch mal umseht - wie viele Spiele haben wir gewonnen? 67 Spiele oder so etwas in der Art? Und wir haben einige Spiele wahrscheinlich einfach nur abgeschenkt, es hätten locker auch 70 Siege sein können. Ich bin der Meinung, dass Klay einer unser drei besten Spieler ist, deswegen ist es ziemlich verrückt, dass er in keinem All-NBA Team steht", ärgerte sich Green.

Green sagte zwar nicht explizit, für wen Thompson hätte aufrücken sollen, allerdings sagte er, er wisse "sehr genau", wer es geschafft hätte, und erklärte: "Da sind ein paar 20-Punkte-Scorer drin, die lange nicht so viel gewonnen haben wie wir. Wie kann man Klay also rauslassen? Ich verstehe es nicht. Gerade wenn man bedenkt, wie Klay auch noch verteidigt. Aber sie müssen wohl irgendeinen Weg finden, um uns zu bestrafen."

Thompson legte in dieser Saison 22,3 Punkte (Career High) auf und traf 41 Prozent seiner Würfe von der Dreierlinie. Dennoch sagte er zu seiner Nichtnominierung nur lapidar: "Es ist, wie es ist." Die Aussagen von Green kommentierte der Shooting Guard mit einem simplen "Wow".

