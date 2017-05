Thomas: Fultz würde zu den Celtics passen

Freitag, 19.05.2017

Sowohl Thomas als auch Fultz spielten in der NCAA für die University of Washington. Sie haben sich in den vergangenen Jahren schon mehrfach ausgetauscht - so auch nach der Lottery.

Beide betonten immer wieder, dass sie sich vorstellen können, zusammen im Backcourt zu spielen, obwohl sie beide gelernte Point Guards sind. "Er freut sich schon riesig", erklärte Thomas. "Auch, wenn er natürlich noch nicht weiß, wo er landet."

Nähere Details zur Konversation wollte IT nicht öffentlich machen. "Er stellte Fragen, ich gab Antworten", blieb er vage. "Er ist ein guter Freund von mir - und wenn es tatsächlich passiert, dass wir zusammenspielen, werden wir das gerne tun."

Noch ist allerdings nicht klar, ob die Celtics ihren ersten Pick behalten. Boston-Legende Paul Pierce beispielsweise riet der Franchise, den ersten Pick für einen Superstar zu traden.

