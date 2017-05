Medien: "Mehrere" Max-Angebote für Noel

Dienstag, 30.05.2017

Demnach habe eine anonyme Quelle aus dem Front Office eines anderen NBA-Teams verraten, dass es "mehrere" Teams gebe, die Noel einen Maximalvertrag anbieten würden. Der Center wird Restricted Free Agent, kann also bei jedem fremden Team unterschreiben. Die Mavericks haben dann wiederum die Möglichkeit, mit dem Angebot gleichzuziehen.

Für Dallas wäre dies sogar billiger: Bieten die Mavs Noel ihr Maximum an, würde sich das auf fünf Jahre und rund 146 Millionen Dollar belaufen. Rivalisierende Teams könnten Noel wiederum "nur" 109 Millionen Dollar über vier Jahre bieten.

Head Coach Rick Carlisle erklärte Noel kürzlich zur "Priorität" und auch Besitzer Mark Cuban zeigte sich optimistisch, dass die Mavs den Center langfristig halten werden. Dem Bericht zufolge war man in Dallas zudem darauf vorbereitet, dass eine Weiterverpflichtung von Noel, der erst Mitte der Saison per Trade von den 76ers geholt wurde, teuer werden würde.

Noel kam in drei NBA-Jahren bisher auf durchschnittlich 10 Punkte, 7,5 Rebounds und 1,5 Blocks. In 22 Spielen für die Mavs legte er in der abgelaufenen Spielzeit 8,5 Punkte und 6,8 Rebounds auf.

Nerlens Noel im Steckbrief