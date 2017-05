Warriors vs. Cavs wie einst Lakers vs. Celtics?

Donnerstag, 11.05.2017

Am Rande der ersten Trainingseinheit seit dem Sweep gegen die Raptors stellte sich Lue den Fragen der Reporter. Angesprochen auf die potentiell dritte Auflage der Finals zwischen den Cavs und Warriors erwiderte er: "Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. In der Vergangenheit haben sich die Leute doch auch gewünscht, dass sich die Lakers und Celtics in den Finals duellieren."

Heutzutage, so Lue, sei es das gleiche mit den Warriors und Cavs. Viele Fans würden sich wünschen, dass diese beiden Teams erneut in die Finals kommen. "Letztes Jahr hatten wir, so glaube ich, die besten Einschaltquoten der NBA-Geschichte. Ich denke, mit ihrer Verpflichtung von Kevin Durant und ihrem sowie unserem Stil, Basketball zu spielen, können wir das noch einmal toppen."

In den ersten beiden Runden haben die Kontrahenten ihre Gegner jeweils gesweept und stehen bei 8-0 in den laufenden Playoffs. Dass zwei Teams zu diesem Zeitpunkt noch ungeschlagen sind, hat es noch nie gegeben. Am Vortag hatte sich auch Legende Kobe Bryant positiv zu einem möglichen Rematch geäußert: "Nur, weil es voraussehbar ist, soll es schlecht sein? Ich weiß ja auch, dass ich morgen aufwachen werde. Ist das etwas Schlechtes? Ich denke nicht."

