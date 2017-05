Charlotte trägt All-Star-Game 2019 aus

Mittwoch, 24.05.2017

"Wir freuen uns, das All-Star-Spiel zum ersten Mal nach 28 Jahren zurück nach Charlotte zu bringen", erklärt Commissioner Adam Silver in einer offiziellen Pressemitteilung der NBA. "Während wir die Bedenken derer verstehen, die die Schritte gegen das HB2 als nicht ausreichend bewerten, glauben wir, dass die größten Aspekte durch die jüngste Gesetzesänderung eliminiert wurden."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das ursprünglich an Charlotte ausgeschriebene All-Star-Game 2017 wurde der Stadt aufgrund des "North Carolina's House Bill 2" im Juli 2016 wieder entzogen. In dem Gesetz in North Carolina ging es darum, das unter anderem vorgeschrieben wird, dass Transgender öffentliche Toiletten benutzen müssen, die ihrer im Geburtsausweis angeführten Sexualität entsprechen. Zudem werden nach dem Gesetz Homosexuelle und Transgender in den Anti-Diskriminierungs-Schutzvorkehrungen des Staates nicht berücksichtigt. Inzwischen wurde das Gesetz abgeschwächt.

Auch Michael Jordan äußerte sich in einer Stellungnahme: "Wir freuen uns, 2019 Gastgeber des All-Star-Games zu sein und bedanken uns bei Adam Silver für die Entscheidung", erklärte der Vorsitzende der Charlotte Hornets. "Das internationale Event wird einen sehr großen wirtschaftlichen Einfluss auf unsere Gemeinde haben und die Stadt, unsere Franchise sowie unsere Fangemeinde Fans aus der ganzen Welt präsentieren."

Alle Spieler von A bis Z