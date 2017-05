"Dann könnten wir auch Handball spielen“

Ratiopharm Ulm hat mit dem 26. Saisonsieg im 26. Spiel einen neuen Startrekord in der Basketball-Bundesliga aufgestellt. Die alte Bestmarke von Leverkusen stammte aus dem Jahr 1970. Aber wo liegen die Startrekorde in anderen Sportarten und Ligen?

Bleiben wir beim Basketball: In der NBA gewannen die Golden State Warriors in der Saison 2015/16 ihre ersten 24 Spiele. Steph Curry (l.) und Draymond Green haben Spaß

In der NFL haben die New England Patriots 2007/2008 eine Bilanz von 18:0 hingelegt. Dumm nur, dass dann der Super Bowl gegen die Giants verloren ging

Eine "Perfect Season" gelang in der NFL nur den Miami Dolphins. Mit 16:0 ging es 1972/1973 in den Super Bowl gegen die Redskins - und der wurde gewonnen

Der MLB-Startrekord liegt bei 13 Siegen. Die Atlanta Braves erreichten die Marke 1982, gegen St. Louis in der National League Championship Series war dann aber Endstation

Die Milwaukee Brewers legten 1987 ebenfalls mit einer Bilanz von 13-0 los, verpassten dann aber sogar den Einzug in die Playoffs

Bei 10 Siegen zum Start liegt der Rekord in der NHL. Die Toronto Maple Leafs schafften das 1993/94, schieden dann aber in den Western Conference Finals gegen Vancouver aus

Die Mutter aller Perfect Seasons gelang dem THW Kiel 2011/2012: Champions-League-Sieger, Pokalsieger und deutscher Handball-Meister mit einer Bilanz von 34 Siegen in 34 Spielen! Nuff said!

Kommen wir zum Fußball: Die 10 Siege zum Start der Saison 2013/14 des FC Bayern München sind die Bestmarke in der Bundesliga

In Frankreich liegt der Startrekord bei 8 Siegen. Das Kunststück gelang OSC Lille in grauer Vorzeit oder präziser: 1936

Real Madrid hält die Bestmarke mit 9 Siegen in Spanien. 1968/69 war das - und Paco Gento trieb damals sein Unwesen. Bei 6 von 11 CL-Siegen der Königlichen war der Mann dabei, gewann zudem 12 Mal die Meisterschaft

Francesco Totti und seine Roma zeichnen für den Rekord in der Serie A verantwortlich. Mit 10 Siegen starteten die Hauptstädter in die Saison 2013/14

11:0 - in England beißen sich seit über 50 Jahren alle die Zähne am Rekord von Tottenham Hotspur aus der Saison 1960/61 aus

In den USA wird ja bekanntlich auch Fußball gespielt. Den Startrekord in der MLS stellte L.A. Galaxy 1996 mit 12 Erfolgen auf. Meister wurde allerdings D.C. United

22 Siege schafften Craig Harrison und TNS, The New Saints, aus Wales in der Saison 2016/17

