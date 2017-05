Abschuss! Wizards übernehmen die Kontrolle

Montag, 08.05.2017

Falls es das sagenumwobene Momentum im Basketball tatsächlich gibt, dann hat es sich einen gemütlichen Platz im Lager der Wizards gesucht. Mit einem unglaublichen 26:0-Lauf im dritten Viertel entschied Washington das Spiel und sah dabei zu, wie Boston in sich zusammenfiel.

Dabei sprach in der ersten Halbzeit noch relativ viel für einen Sieg der Gäste. Isaiah Thomas kam brandheiß in das Spiel und konnte in den ersten beiden Vierteln bereits fünf Dreier verbuchen (5/6 3FG). Aber auch Thomas konnte sein Formhoch nicht halten, kühlte ab und beendete die Partie mit 19 Punkten (7/14 FG) 5 Assists und 6 Ballverlusten.

Washington konnte auf eine überragende Leistung seiner Startaufstellung zählen. Otto Porter (19 Punkte, 7/9 FG, 4 Steals), Markieff Morris (16 Punkte, 10 Rebounds, 3 Steals) und Marcin Gortat (4 Offensivrebounds) überzeugten mit einer unglaublichen Energie und dominierten die hilflose Frontline der Celtics. Bradley Beals Wurf war den ganzen Abend lang butterweich (29 Punkte, 11/16 FG) und John Wall (27 Punkte, 8/25 FG, 12 Assists, 5 Steals) überragte trotz Anfangsschwierigkeiten mit Spielwitz, unmenschlicher Schnelligkeit und purem Willen.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Brad Stevens schraubte mal wieder an der Startaufstellung und setzte erneut auf eine größere Variante mit Amir Johnson. Neben ihm agierten zunächst Isaiah Thomas, Avery Bradley, Jae Crowder und Al Horford. Washington begann die Partie wie gewohnt mit John Wall, Bradley Beal, Otto Porter, Markieff Morris und Marcin Gortat.

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager

1. Viertel: Washington prägte eine hektische Anfangsphase, indem sie sich immer wieder zweite Chancen am offensiven Brett erarbeiten konnten. Vor allem Wall, Beal und Morris vergaben aber mehrmals überhastet und die Celtics kamen durch Einzelaktionen von Thomas wieder in das Spiel. Boston war sehr aktiv und effektiv in der Defensive, einzig Porter (10 Punkte) war im ersten Durchgang nicht in den Griff zu bekommen. 24:20 Celtics.

2. Viertel: Mit Dreier Nr. 4 und 5 von dem brandheißen Thomas bauten die Celtics die Führung weiter aus. Zwei spektakuläre Aktionen von Buhmann Kelly Olynik brachten dann erstmals eine zweistellige Führung. Mit Thomas auf der Bank stagnierte die Celtics-Offensive und auf der anderen Seite drehte Wall nach seinem Katastrophenstart allmählich auf. Wall erzielte 14 Punkte im Viertel und konnte seine Mannschaft mit einem Gleichstand in die Halbzeit führen, 48:48.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

3. Viertel: 26:0! Mit einem unglaublichen Lauf schockierten die Wizards Boston und jeden objektiven Zuschauer. Mit giftiger Verteidigung provozierten sie unzählige Ballverluste, Shotclock-Violations und weitere Fehler der Celtics und überranten sie dann schlichtweg in der Transition. Wall setzte seine Mitspieler meisterhaft ein und sorgte für diverse Highlights. Nach knapp sieben Minuten im Gefrierfach konnte Horford dann mal wieder punkten. Washington blieb aber auf dem Gas und konnte eine komfortable Führung in das Schlussviertel mitnehmen, 90:68 Wizards.

4. Viertel: Boston verpasste es nochmal eine ernsthafte Aufholjagd einzuleiten und so diente das Schlussviertel mehr als Bühne für Ersatzspieler, sich Minuten für Spiel 5 zu verdienen. Terry Rozier war dabei der beste und aktivste Celtic. Nachdem Thomas sich ein technisches Foul abholte, durfte er dann mit noch knapp sieben Minuten zu spielen einen sehr frühen Feierabend machen. Für Washington konnten sich Beal und Bojan Bogdanovic dann noch ein wenig Selbstbewusstsein durch erfolgreiche Offensivaktionen holen. 121:102 Wizards.

Game 4: Wizards vs. Celtics: Hier geht's zum BOXSCORE

Die besten Playoff-Runs: Cavs und Warriors jagen L.A. © getty 1/14 Die Golden State Warriors pflügen aktuell durch die Postseason und haben jedes Spiel gewonnen. Bis zum möglichen Titel ist es noch ein weiter Weg - den konnte bisher noch kein Team ohne Niederlage erringen /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry.html © getty 2/14 Auch die Cleveland Cavaliers um LeBron James zeigen mit sieben Erfolgen in sieben Spielen, dass sie in den Playoff-Modus geschaltet haben. Doch welches sind die dominantesten Postseason-Teams aller Zeiten? /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=2.html © getty 3/14 Detroit Pistons, 1989 (Bilanz: 15-2) Die Bad Boys um Isiah Thomas waren der Inbegriff von Intensität, Kampfgeist und Aggressivität. Auf dem Weg zur Championship schalteten sie die Lakers, Celtics und Jordans Bulls aus /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=3.html © getty 4/14 Los Angeles Lakers, 1982 (Bilanz: 12-2) Nur 57 Siege in der Regular Season? Das war schon fast schwach für L.A. in den 80ern. Nach elf Spielen schon übernahm Pat Riley das Zepter an der Seitenlinie und machte diesen Fauxpas in den Playoffs wieder wett /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=4.html © getty 5/14 San Antonio Spurs, 1999 (Bilanz: 15-2) Mit den Twin Towers Tim Duncan und David Robinson rührte San Antonio Beton an und erlaubte seinen Gegnern lediglich 81,2 Punkte pro Playoff-Partie. Dagegen konnten auch Kobe und Shaq nichts ausrichten /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=5.html © getty 6/14 Minneapolis Lakers, 1950 (Bilanz: 11-2) George Mikan war der Eckpfeiler des Erfolgs (31,3 Punkte pro Playoff-Spiel), als die Lakers noch im hohen Norden angesiedelt waren. In den ersten fünf Jahren, in denen die NBA existierte, siegte Minneapolis vier Mal /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=6.html © getty 7/14 Boston Celtics, 1986 (Bilanz: 15-3) Die dreiköpfige Hydra um Larry Bird, Kevin McHale und Robert Parish nahm die Hürden MJ, Dominique Wilkins und Hakeem Olajuwon mit Leichtigkeit, gegen Chicago gab es sogar einen Sweep /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=7.html © getty 8/14 Los Angeles Lakers, 1972 (Bilanz: 12-3) Als noch lediglich drei Postseason-Serien gespielt wurden, behielt L.A. selbst in den Finals gegen fünf spätere Hall of Famer auf Seiten der New York Knicks klar die Oberhand - Chamberlain und West sei dank /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=8.html © getty 9/14 Milwaukee Bucks, 1971 (Bilanz: 12-2) Das Team um das Superstar-Duo Oscar Robertson und Lew Alcindor a.k.a. Kareem beeindruckte in der Postseaon mit spektakulärer Effizienz (49,7 Prozent FG). Im ersten Spiel wurden die Warriors mit 50 Punkten abgefiedelt /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=9.html © getty 10/14 Los Angeles Lakers, 1987 (Bilanz: 15-3) Genau so gut lief es noch 16 Jahre später für Abdul-Jabbar, der die Showtime-Lakers (120,6 Punkte pro Playoff-Spiel!) im Duett mit Finals-MVP Magic Johnson zum Titel führte /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=10.html © getty 11/14 Chicago Bulls, 1991 (Bilanz: 15-2) Dieser Ring gehört dem G.O.A.T. und er ist Zeugnis der ersten von Jordans sechs Championships. Charles Barkleys Sixers, Thomas' Pistons und Johnsons Lakers mussten Staub fressen /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=11.html © getty 12/14 Philadelphia 76ers, 1983 (Bilanz: 12-1) Moses Malone, der Gott unter den Brettern, versprach vor der Postseason in jeder Runde einen Sweep. Geklappt hat es nicht ganz, doch gemeinsam mit Dr. J krönte er die Saison mit dem dritten Titel der Sixers-Historie /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=12.html © getty 13/14 Chicago Bulls, 1996 (Bilanz: 15-3) Die Seattle SuperSonics bereiteten Jordan in seinem ersten Comeback-Jahr etwas Probleme, doch letztlich mussten auch sie sich beugen. Eindrucksvoll: sieben Siege in Serie gegen Teams mit mehr als 60 Regular Season Wins /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=13.html © getty 14/14 Los Angeles Lakers, 2001 (Bilanz: 15-1) Den dominantesten Playoff-Run aller Zeiten legten die Lakers im Mittel-Jahr ihres Threepeats hin. Kobe und Shaq zerstörten die Konkurrenz mit zusammen 59,8 Punkten, 23,7 Rebounds und 9,3 Assists pro Spiel /de/sport/ussport/nba/1705/Diashows/playoff-runs/lakers-celtics-bulls-jordan-kobe-lebron-warriors-cavaliers-curry,seite=14.html

Der Star des Spiels: John Wall. Die durchwachsene Wurfquote täuscht über die alles überragende Leistung von Washingtons All-Star hinweg. Wall verwarf jeden seiner ersten neun Versuche, ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Als antreibende Kraft des 26:0-Laufs war er der spielentscheidende Mann.

Der Flop des Spiels: Avery Bradley. In einem schwachen Celtics-Kern enttäuschte der Defensivexperte besonders. Seine Versuche, Wall und Beal das Leben schwer zu machen, verpufften und offensiv hätte man am ehesten von ihm ein wenig Entlastung für Thomas erwartet. Mit 5 Punkten (2/9 FG) und 4 Ballverlusten bei einem Assist spielte er eine desolate Partie.

Das fiel auf:

Die Art und Weise wie die Celtics während des 26:0-Laufs der Wizards zusammenbrachen, war schlichtweg erschreckend. Während Washington in den ungefähr sieben Minuten 13 Mal auf den Korb warf und so gut wie alles traf, verzeichneten die Celtics mehr Ballverluste (6) als Korbwurfversuche (5). Die Phase erinnerte an Spiele 1 und 2 der Serie gegen die Chicago Bulls als ein emotional angeschlagener Isaiah Thomas eine Mannschaft ohne Anführer hinterließ. Thomas muss sich den Vorwurf machen lassen, dass ihm das Spiel aus der Hand glitt, jedoch machte wirklich keiner seiner Mitspieler Anstalten, Verantwortung während dieser kritischen Phase zu übernehmen.

Boston verpasste es eine schwache erste Hälfte der Wizards auszunutzen. Washington wirkte phasenweise nervös und planlos. Die offensive beschränkte sich im Prinzip auf zwei Option: Entweder brachte John Wall den Ball mit Mach 3 nach vorne und versuchte sich an wilden Korblegern oder die Wizards versuchten verkrampft Thomas in der Defensive ausfindig zu machen und seine körperlichen Unzulänglichkeiten auszunutzen. Dabei kamen meist erzwungene Würfe bei rum und Thomas machte vor allem in Post-Up-Situationen einen guten Job seinen zwar kurzen aber bulligen Körper dagegenzuhalten.

Brad Stevens würfelte seine Rotation für dieses Spiel ordentlich durcheinander. Gerald Green wurde für Johnson ausgetauscht, um gegen die physische Frontline der Wizards besser gegenzuhalten. Der Plan ging nicht wirklich auf. Johnson war gegen Gortat hoffnungslos unterlegen und ließ immer wieder zweite Chancen zu. Green bekam erst eine Chance als es schon zu spät war und auch Terry Rozier, der in den Spielen zuvor wichtige Minuten spielte, kam wohlmöglich erst zu spät in die Partie. Rozier war einer der wenigen Celtics, der einen sichtbar positiven Effekt auf seine Mannschaft hatte.

Die großen Jungs der Celtics enttäuschten durch die Bank und wurden von der Energie der Wizards übermannt. Al Horford offenbarte erneut Probleme beim Kampf um die Bretter und nahm in der Offensive auch nur selten teil. Olynik machte ein gutes Spiel in der Offensive, schaffte es in seinen 23 Minuten aber nicht einen Abpraller einzusammeln.

Das Playoff-Bracket im Überblick