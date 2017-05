Blowout! Curry vernascht handzahme Spurs

Mittwoch, 17.05.2017

Die große Überraschung blieb aus. Ohne Kawhi Leonard hatten die Spurs keine Chance gegen stark aufspielende Warriors. Das erste Viertel war ein Spiegelbild des Starts von Spiel 1. Dieses Mal waren es die Dubs, die die hohe Führung erspielten. Ohne ihren besten Scorer kam San Antonio das gesamte Spiel nicht mehr heran.

Stephen Curry war mit 29 Punkten der beste Mann bei Golden State, das insgesamt 56 Prozent aus dem Feld traf und 39 Vorlagen verteilte. Zaza Pachulia verletzte sich bei einem Dunk an der Ferse und konnte in der zweiten Hälfte nicht mehr mitwirken.

Bei San Antonio konnte vor allem Leonard-Ersatz Jonathon Simmons auf sich Aufmerksam machen, der mit 22 Punkten ein neues Career High auflegte. Er war der Einzige Spurs-Akteur, der ernsthaft Gefahr ausstrahlte.

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Wie zu erwarten, wurde Kawhi Leonard nicht rechtzeitig fit. Simmons ersetzte ihn und begann neben Patty Mills, Danny Green, LaMarcus Aldridge und Pau Gasol. Keine Veränderungen auf der Gegenseite: Es starteten Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green und Zaza Pachulia.

1. Viertel: Die Spurs hatten in der Anfangsphase Schwierigkeiten, zu punkten. Erst nach knapp drei Minuten brach Gasol den Bann. Bei Golden State trugen sich schnell alle Starter in den Boxscore ein, ein Dreier von Curry sorgte für die erste Auszeit von Gregg Popovich (14:6). Simmons imitierte Kawhi und traf vier Würfe in Serie. Das interessierte die Warriors aber nicht im Geringsten. Curry klinkte noch drei weitere Male von Downtown ein. 33:16 Dubs.

2. Viertel: David West machte auf der Fünf mehrere gute Plays in der Defense, vorn verwandelte er den Jumper zur 20-Punkte-Führung. San Antonio kämpfte nicht intensiv genug und war auch im Halfcourt gegen die Post-Double-Teams der Warriors nicht clever genug. Die spielten nun den berühmten Dubs-Basketball. Teamorientiert, hocheffizient und lediglich Simmons wehrte sich (17 Punkte). Pop brachte auf der Suche nach Playmaking selbst den unerfahrenen Bryn Forbes. Es half nichts. Bald waren es 30 Punkte Unterschied, 72:44 der Spielstand zur Pause.

3. Viertel: Matt Barnes startete die zweite Hälfte für Pachulia, der mit einem Problem an der rechten Ferse in der Kabine bleiben musste. Simmons traf einen Longball und schraubte sein Career High auf 22 Punkte, San Antonio kam minimal wieder heran. Doch Curry war inzwischen auf Betriebstemperatur und tat etwas für sein Gehalt. Erst setzte er Dewayne Dedmon auf den Hosenboden, der damit den besten Sitzplatz hatte, um Cuyys anschließenden Layup zu bewundern. Dann schickte der MVP einen Dreier in Transition auf die Reise - und durch die Reuse. Hier zweifelte niemand mehr am Sieg der Dubs. Auch nicht die Coaches, die fast alle Starter vom Feld nahmen. 106:75 Dubs.

4. Viertel: In der zwölfminütigen Garbage Time durften die Spieler vom Ende der Bank noch ein wenig Conference-Finals-Luft schnuppern. Davis Bertans zeigte einige gute Plays, zudem gab Mike Brown Klay Thompson noch ein bisschen Zeit, um seinen Wurf zu finden. 136:100 der Endstand für die Warriors.

Game 2: Warriors vs. Spurs: Hier geht's zum BOXSCORE

Der Star des Spiels: Stephen Curry. Der MVP hatte sein Visier gut eingestellt und hatte großen Anteil daran, dass sich die Warriors direkt zum Start absetzen konnten. Zeigte im dritten Viertel mehrfach seine Handles und verzückte die Fans in Oakland. Seine 29 Punkte, 7 Rebounds und 7 Assists bei lediglich 2 Ballverlusten waren einmal mehr erste Sahne.

Stephen Curry: Das Babyface ist groß geworden © getty 1/25 Das Basketballspielen wurde Stephen Curry in die Wiege gelegt, schließlich war schon sein Vater Dell Curry in der NBA aktiv /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern.html © getty 2/25 Bereits bei seinem eher unbekannten College-Team, den Davidson Wildcats, war der Point Guard nur schwer zu stoppen. In drei Uni-Jahren legte er im Schnitt aber mehr als 25 Punkte auf /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=2.html © getty 3/25 Auch wenn ihn aufgrund seines schmächtigen Körpers viele eher kritisch sahen, hinderte das die Golden State Warriors nicht daran ihn 2009 an 7. Stelle zu draften /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=3.html © getty 4/25 Dort wurde er mit dem 2011 gedrafteten Klay Thompson zusammengeführt, mit dem er seitdem die Splash Brothers bildet. Logisch, dass ein Spitzname bei dem starken Shooting der beiden nicht lange auf sich warten ließ /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=4.html © getty 5/25 Nach seinem zweiten Platz beim Rookie of the Year Award 2010 war er auch als Sophomore weiter erfolgreich. In seiner zweiten Saison gewann er die NBA Skills Challenge und zeigte, dass mit dem Ball nur wenige so gut umgehen können, wie er /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=5.html © getty 6/25 Doch gleich mehrere Knöchelverletzungen ließen Zweifel an Currys Profisport-Tauglichkeit aufkommen. In der Saison 2011/2012 konnte er nur 26 Spiele bestreiten /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=6.html © getty 7/25 Aber die Warriors glaubten an ihn und Curry unterschrieb eine Rookie-Extension über vier Jahre und 44 Mio. Dollar, die für das Team nicht ohne Risiko war. Doch in der Saison 2012/2013 folgte der endgültige Durchbruch... /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=7.html © getty 8/25 Curry wurde die Ehre zuteil, bei seinem ersten All-Star-Game direkt zu starten. Schnell zog er in der Gunst der NBA-Fans an Point-Guard-Liebling Chris Paul vorbei /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=8.html © getty 9/25 In der Postseason 2013 sorgten die Dubs für Aufsehen, als sie die Spurs um Spielmacher-Legende Tony Parker an den Rand der Niederlage brachten /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=9.html © getty 10/25 Durch seine starken Leistungen in der besten Basketballliga der Welt wurde Curry auch beim Team USA einer der wichtigsten Spieler. Zwar fehlt ihm noch Olympiagold, aber zwei Weltmeistertitel darf er bereits sein Eigen nennen /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=10.html © getty 11/25 Dass Curry der beste Distanzschütze der Association ist, stellte er beim Dreier-Contest 2015 unter Beweis. Mit 286 getroffenen Longballs in der Saison verbesserte er zudem seinen eigenen Rekord /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=11.html © getty 12/25 Im Rennen um den MVP Award setzte sich Curry mit einer bockstarken Saison gegen LeBron James und James Harden durch. Adam Silver überreichte ihm die Trophäe während der Playoffs 2015 /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=12.html © getty 13/25 Auch privat läuft es für den Superstar. 2011 Heiratete er seine langjährige Freundin Ayesha Alexander... /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=13.html © getty 14/25 ... 2012 kam Tochter Riley zur Welt. Und bei einigen Pressekonferenzen stahl ihm das extrovertierte Mädchen mit Leichtigkeit die Show /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=14.html © getty 15/25 Nach einer Saison mit 67 Siegen spielten sich die Warriors 2015 in die Finals, wo es zu einem erbitterten Kampf mit den Cleveland Cavaliers kam /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=15.html © getty 16/25 Am Ende siegte Golden State mit 4-2 und holte die erste Championship seit 40 Jahren nach Oakland. Andre Iguodala, der die Kreise von LeBron James enorm einengte, wurde zum Finals-MVP gekürt - und Curry freute sich mit ihm /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=16.html © getty 17/25 2015/2016 läuft noch besser - zumindest in der Regular Season. Mit einer Bilanz von 73-9 brechen sie den Rekord der legendären 1996er-Bulls /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=17.html © getty 18/25 In dieser Saison hat sich Curry auch noch einmal persönlich verbessert. Er versenkte insgesamt sensationelle 402 Dreier - einsamer Rekord! /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=18.html © getty 19/25 Mit 30,1 Punkten pro Spiel (45,4 Prozent Dreier), 6,7 Assists und 2,1 Steals ist er einfach nicht zu stoppen /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=19.html © getty 20/25 Die Belohnung: Der zweite MVP-Award in Folge! /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=20.html © getty 21/25 In den Playoffs sind die Dubs natürlich der haushohe Favorit. Doch schon in der Conference Finals gegen die Thunder strauchelt das Superteam - gewinnt die Serie aber trotz 1-3-Rückstand in einem Game 7 /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=21.html © getty 22/25 In den Finals kommt es erneut zum Duell mit den Cavs. Zunächst läuft alles nach Plan: Nach 4 Spielen führen die Dubs die Serie scheinbar souverän mit 3-1 /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=22.html © getty 23/25 Doch Cleveland feiert eines der größten Comebacks der NBA-Geschichte und forciert Game 7! Dort entscheidet Kyrie Irving mit seinem Dreier die Championship /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=23.html © getty 24/25 Dies ist die wohl größte Enttäuschung in der bis dahin bilderbuchmäßigen Karriere Currys /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=24.html © getty 25/25 Doch die Dubs rüsten im Sommer 2016 auf und verpflichten sensationell Free Agent Kevin Durant! Doch der ist derzeit verletzt und die Dubs kämpfen vor den Playoffs um den Top Seed mit den Spurs /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=25.html

Der Flop des Spiels: LaMarcus Aldridge. Ohne Kawhi hätte LMA ein Riesenspiel hinlegen müssen, damit die Spurs eine Chance gehabt hätten. Doch Aldridge machte viel zu wenig aus seinen gefühlt 197 Post-Ups gegen West oder KD. Hatte darüber hinaus Schwierigkeiten, mit den gelegentlichen Double-Teams der Dubs. 8 Punkte (4/10 FG), 4 Rebounds, 3 Assists, 2 Blocks und 3 Turnover waren seine schwache Statline.

Das fiel auf:

Im Vorfeld der Spiels sprach Aldridge davon, als Playmaker das Spiel beeinflussen zu wollen, doch irgendwie funktionierte das auf dem Parkett nicht. Stattdessen wirkte er in all seinen Aktionen unentschlossen. Vielleicht hätte er sich mehr auf das Scoring konzentrieren sollen.

Die Spurs brachten nicht die nötige Intensität aufs Feld, um den Warriors gefährlich werden zu können. Die Gäste wirkten handzahm und nach dem Verlust von Leonard demoralisiert. Simmons war die einzige Ausnahme.

Die erste Hälfte der Dubs war einmal mehr eine Offenbarung. 23 Assists, 65 Prozent Trefferquote und 11 Dreier zeigten ihre Dominanz. Offensiv lief so ziemlich alles.

San Antonio konnte seine Größenvorteile in der Zone nutzen und sicherte gleich 23 Offensiv-Rebounds. so kamen die Spurs zu insgesamt 11 Würfen mehr als die Dubs. Doch bei der unterirdischen Quote (37 Prozent) machte auch das keinen Unterschied.

Das Fehlen von Andre Iguodala, der mit Knieproblemen zuschauen musste, machte sich nicht negativ bemerkbar. Die Bank der Warriors spielte auch ohne ihren Anführer stark. Zudem profitierten die Dubs davon, dass die beiden besten Reservisten der Spurs in der Starting Five auflaufen mussten. So kam selbst der 34-jährige Joel Anthony zu 12 Spielminuten.

