Ausrufezeichen vom König

Dienstag, 02.05.2017

Von Beginn an setzten die Cavaliers angeführt von einem überragenden LeBron James eine Duftmarke nach der anderen - sowohl in der Offense als auch in der Defense. Die aggressive Verteidigung der Cavs hielt gerade zu Beginn das Backcourt-Duo der Raptors bestehend aus Kyle Lowry (20 Punkte) und DeMar DeRozan (19) sehr gut unter Kontrolle.

Auf der anderen Seite bestach James mit 35 Punkten (13/23 FG), 10 Rebounds sowie 4 Assists. Dank LBJ öffneten sich für die restlichen Cavaliers eine Menge Räume, die Kyrie Irving (24 Punkte, 10 Assists) sowie Kevin Love (18 Punkte, 9 Rebounds) gut zu nutzen wussten. Angeführt von LeBron versenkten die Cavaliers insgesamt 14 Dreier (41,2 Prozent).

Dadurch setzte sich Cleveland bereits in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich mit 18 Zählern ab. Zwar kämpfte sich Toronto erneut in Schlagdistanz, wirklich gefährlich wurden sie dem amtierenden Champion allerdings zu keinem Zeitpunkt. Damit sicherte sich Cleveland die 1:0-Führung in den Eastern Conference Semifinals. Spiel 2 findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ebenfalls in Cleveland statt.

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Zum Auftakt der Conference Semifinals verzichteten sowohl die Cavs als auch die Raptors auf große Überraschungen in ihren Starting Lineups. Cleveland startete mit Kyrie Irving und J.R. Smith im Backcourt, LeBron James, Kevin Love und Tristan Thompson komplettierten die erste Fünf. Für Toronto standen Kyle Lowry, DeMar DeRozan, DeMarre Carroll, Serge Ibaka und Jonas Valanciunas von Beginn an auf dem Parkett.

1. Viertel: Nicht mal drei Minuten waren seit dem Tip-Off vergangen, da explodierte zum ersten Mal an diesem Abend die Quicken Loans Arena. Der King höchstpersönlich bestrafte einen Raptors-Turnover gnadenlos und hämmerte einen Backboard-Alley-Oop krachend durch die Reuse. Wenig später hatten sich die Cavs dank eines 10:0-Laufs bis auf 22:11 abgesetzt. Auf Seiten Torontos lief noch nicht viel zusammen. Nach 12 Minuten stand es 30:18 für die Cavs.

2. Viertel: Die Raptors meldeten sich eindrucksvoll mit einem 19:3-Lauf zurück in der Partie. Gegen die aggressive Verteidigung der Cavs gegen Lowry und DeRozan wusste vor allem einer Schaden anzurichten: Serge Ibaka. Mit zwei offenen Dreiern und insgesamt 10 Zählern brachte er gemeinsam mit Lowry Toronto wieder in Schlagdistanz. Die Cavs lieferten allerdings eine gute Antwort von Downtown. 62:48 für Cleveland.

3. Viertel: Die Raptors kamen recht gut aus der Kabine und verkürzten den Rückstand mit Hilfe eines 10:1-Laufes. Doch Cleveland hatte immer noch einen gewissen LeBron James in seinen Reihen, der seinem Verteidiger einen eiskalten Dreier ins Gesicht drückte. Kurz darauf legte Love aus der Ecke nach und schon war der Vorsprung der Cavs wieder auf 13 Punkte angewachsen. Die Gastgeber hatten das Spiel fortan vollends unter ihre Kontrolle. Nach dem dritten Durchgang stand es 96:74 für Cleveland.

4. Viertel: Gefährlich wurde es für die Cavaliers im Schlussabschnitt nicht mehr. Die Rollenspieler der Raptors heimsten in der Garbage Time noch ein paar Punkte fürs Selbstvertrauen ein, das war es aber auch schon aus Sicht der Kanadier.

Cavaliers vs. Raptors: Hier geht's zum BOXSCORE

Der Star des Spiels: LeBron James. Nicht umsonst breiteten sich bereits gegen Ende des dritten Viertels, als LBJ mal wieder an die Freiwurflinie trat, die MVP-Rufe in der Quicken Loans Arena aus. LeBron dominierte das Geschehen auf dem Parkett quasi nach Belieben. Gerade offensiv war er von niemandem zu stoppen. Mit 35 Punkten, 10 Rebounds sowie 4 Assists bei nur 3 Turnover führte er die Cavaliers zum klaren Sieg in Spiel 1.

LeBron James: Die besten Bilder © getty 1/16 LeBron James Karriere begann in seiner Heimat Ohio. Mit den Cavs reichte es allerdings nicht zum Titel, sodass er 2010 nach Miami wechselte /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba.html © getty 2/16 Zusammen mit Dwyane Wade und Chris Bosh bildete James in Miami die "Big Three" /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=2.html © getty 3/16 Der beste Basketballer des Planeten liebt nicht nur das Spiel, sondern auch das ganze Drumherum /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=3.html © getty 4/16 Wo er hinkommt, da ist die Hölle los. LeBron James, das Reporterziel Nummer eins /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=4.html © getty 5/16 Seine sportlichen Qualitäten sind allerdings unbestritten. Schon heute gilt er als einer der größten Basketballer aller Zeiten /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=5.html © getty 6/16 An Titeln mangelt es ihm auch nicht (mehr). 2012 und 2013 führte er die Heat zur Meisterschaft /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=6.html © getty 7/16 Insgesamt vier MVP-Trophäen hat er nebenher auch noch einsammeln können /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=7.html © getty 8/16 Auch mit der Nationalmannschaft blieb der Erfolg nicht aus. In London und in Peking gewann "The Chosen One" Gold /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=8.html © getty 9/16 Marketingtechnisch ist James mittlerweile ebenfalls die Nummer eins unter den Basketballern in den USA /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=9.html © getty 10/16 Sportstars unter sich: Dwyane Wade und LeBron James 2013 zusammen mit US-Open-Gewinner Rafael Nadal /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=10.html © getty 11/16 Auf Football hätte der 28-Jährige auch irgendwann Lust. Er hofft mindestens einmal in der NFL spielen zu können /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=11.html © getty 12/16 Auch privat läuft es für James nicht übel: Am 14. September heiratete er seine langjährige Freundin Savannah Brinson /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=12.html © getty 13/16 Den Threepeat mit den Heat verpasste er aber in diesem Jahr. Gegen San Antonio unterlag man in fünf Spielen /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=13.html © getty 14/16 Nach der Finals-Niederlage im Juni gegen die Spurs entschied sich James dann, nach Cleveland zurückzukehren /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=14.html © getty 15/16 Dabei wird er auch wieder die 23, und nicht wie bei den Heat die 6 tragen /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=15.html © getty 16/16 Beim Traum, die erste Meisterschaft nach Ohio zu holen, soll auch Kevin Love helfen /de/sport/diashows/lebron-james-2013/lebron-james-2013-beste-bilder-mvp-miami-heat-dwyane-wade-all-star-nba,seite=16.html

Der Flop des Spiels: Jonas Valanciunas. Gerade in den Anfangsminuten suchte Toronto immer wieder seinen Big Man unter dem Korb. Jonas Valanciunas bekam so viele Touches, konnte sich gegen den etwas kleineren Kevin Love aber nur selten in Szene setzen (6 Punkte, 3/7 FG). Von ihm hat sich Coach Dwane Casey sicherlich mehr erhofft.

Das fiel auf:

Defensiv zeigten sich die Cavaliers um einiges verbessert im Vergleich zur ersten Runde gegen die Pacers. Mit aggressiven Double Teams gegen Lowry und DeRozan machten sie dem Raptors-Backcourt das Leben schwer. Die Gäste trafen dadurch im ersten Viertel gerade mal 35 Prozent aus dem Feld.

Zwar ließen die Cavaliers die Gäste aus Kanada immer wieder etwas nach Luft schnappen, doch wenn es darauf ankam, wusste Cleveland zu beeindrucken. Das erste Viertel beendeten LeBron und Co. mit einem 18:6-Lauf, gegen Ende des zweiten Abschnitts setzten sich die Cavs mit einem 21:9-Lauf ab und gegen Ende des dritten Viertels zogen sie schließlich mit 17:8 davon. Damit sahen sich die Raptors jeweils zu Beginn eines Viertels einem großen Rückstand ausgesetzt.

Die Rollenspieler der Raptors hatten in Spiel 1 enorme Probleme, in den Conference Semifinals anzukommen. Die Bank der Gäste steuerte in der ersten Halbzeit gerade einmal 6 Punkte bei, Valanciunas sowie Carroll setzten ebenfalls sowohl offensiv als auch defensiv keine Akzente. Immerhin taute P.J. Tucker im Laufe der Partie ein wenig auf. Und in der Garbage Time gelang der Raptors-Bank dann doch noch ein paar Zähler.

Offensiv präsentierten sich die Cavaliers extrem gut aufgelegt. Ihr gutes Ball-Movement ermöglichte ein sehr effizientes Angriffsspiel, in dem immer wieder der offene Mann an der Dreierlinie gesucht und gefunden wurde (26 Assists). So versenkten die Cavs starke 41,2 Prozent von Downtown (14/34 Dreier). Zu viel für Toronto.

Das Playoff-Bracket im Überblick