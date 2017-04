Rockets: Handbruch bei Dekker

Montag, 03.04.2017

Dekker soll am Montag von einem Spezialisten untersucht werden, wie die Franchise bekannt gab. Der Sophomore war im vierten Viertel mit Suns-Guard Devin Booker kollidiert und musste im Anschluss ausgewechselt werden, bereits unmittelbar nach dem Spiel war seine Hand eingegipst.

Dekker selbst sagte, dass er auf eine Rückkehr in drei bis vier Wochen hoffe. "Es war ein Loose-Ball", beschrieb er die Szene, "meine Hand hat sich verhakt. Ich wusste es sofort. So etwas passiert, das ist Basketball. Ich werde zurückkehren. Ich hoffe, dass ich in den Playoffs zurückkehren und meinem Team helfen kann."

Dekker, der am Sonntag erstmals in dieser Saison starten durfte, hatte bisher kein einziges Saisonspiel verpasst. Der Forward kam im Schnitt auf 6,6 Punkte und 3,7 Rebounds für die drittplatzierten Rockets.

Sam Dekker im Steckbrief