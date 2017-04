George und Westbrook geehrt

Dienstag, 11.04.2017

George scorte 31,7 Punkte pro Partie in der vergangenen Woche und damit so viel wie kein anderer im Osten. Zudem schnappte er sich 9,0 Rebounds und warf 57,4 Prozent aus dem Feld. Damit half er seinen Pacers zu drei Erfolgen in ebenso vielen Spielen. Seine beste Performance zeigte PG-13 in Orlando, als er 14 seiner 22 Würfe versenkte und beim 127:112-Sieg auf 37 Zähler kam.

Westbrook verbuchte in den vier Spielen der Thunder im Schnitt ein Tripe-Double (32,5 Punkte, 12,5 Rebounds, 10,3 Assists). OKC erreichte dabei eine Bilanz von 3-1. Am Sonntag traf RW0 in Denver den Gamewinner in Denver, wodurch die Thunder mit 106:105 siegten. Russ erzielte dabei 50 Punkte.

