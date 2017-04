George: "Das ist komplett ignorant"

Donnerstag, 20.04.2017

"Es ist komplett ignorant", so George über die verbreitete Meinung, er würde nicht hinter seinen Teamkameraden stehen. "Jeder weiß, wie eng ich mit meinen Jungs bin und ich habe diese Dinge nur gesagt, um sie zu motivieren. Mit dem Ziel, diese Serie zu gewinnen und eine Championship zu gewinnen. Ich habe nichts dergleichen gesagt, dass ich nicht hinter ihnen stehe. Wenn ich nichts gesagt hätte, wäre das eine andere Story."

Die Indiana Pacers hatten in beiden Spielen gegen die Cleveland Cavaliers die Chance auf den Sieg, vergaben sie jedoch in der letzten Minute. PG-13 hatte anschließend erst C.J. Miles und dann Lance Stephenson sowie Myles Turner mit scharfen Aussagen bedacht.

Coach Nate McMillan stellte sich vor seinen Star: "In so einer Situation hat jeder das Recht, zu sagen, was er möchte. Man fordert Teamkollegen heraus. Wir glauben aneinander, vertrauen uns und es gab keine verletzten Gefühle in der Kabine."

George spielt bisher in der Postseason auf Top-Niveau. 30,5 Punkte, 6,5 Rebounds und 7 Assists legte er über zwei Spiele im Schnitt auf.

