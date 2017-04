Mittelfinger: Geldstrafe für Smart!

Donnerstag, 20.04.2017

Smart muss für die Aktion, die sich 6:07 Minuten vor Ende des vierten Viertels in Spiel 2 ereignete, 25.000 Dollar Strafe zahlen, wie Kiki VanDeWeghe, Executive Vice President of Basketball Operations der NBA, am Mittwoch bekanntgab. Smart zeigte sich frustriert, da die Celtics dabei waren, auch das zweite Spiel der Serie gegen die Bulls zu verlieren (Endstand: 111:97).

Celtics-Coach Brad Stevens hatte vor der Bekanntgabe der Strafe gegenüber Mass Live gesagt, dass er noch nichts von der Liga zu dem Thema gehört habe. Die Geste Smarts bezeichnete Stevens allerdings als "inakzeptabel."

"Ich habe natürlich davon gehört", erklärte Stevens. "Aber bei dem kurzen Clip, den ich gesehen habe, konnte ich es nicht genau erkennen, ob er es wirklich getan hat. Aber wenn er es gemacht hat, ist das natürlich inakzeptabel und muss von der Liga bestraft werden."

Die Celtics, die in der Regular Season die meisten Siege in der Eastern Conference holten, stehen vor Spiel 3 in der Erstrundenserie bereits mit dem Rücken zur Wand. In der Nacht auf Samstag tritt Boston bei den Bulls an (Sa., 1 Uhr bei DAZN).

