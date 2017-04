Ball: "Lieber Lakers als Nummer-1-Pick"

Freitag, 07.04.2017

In einem Interview bei ESPN SportNation wurde Lonzo Ball darauf angesprochen, ob er lieber an erster Stelle im Draft gezogen würde oder lieber zu den Los Angeles Lakers gehen würde. Ball entschied sich schnell und antwortete direkt: "Ich würde zu den Lakers gehen."

Die Antwort verblüffte die Kommentatoren der Show, da Top-Talente, die als Nummer-1-Pick des Drafts gehandelt werden, sich normalerweise nie derart in eine Richtung positionieren. Ball, der im diesjährigen NCAA-Turnier mit den UCLA Bruins im Elite Eight an den Kentucky Wildcats gescheitert war, stellte aber klar: "Ich bin ein Familienmensch und meine ganze Familie lebt in Los Angeles. Vor ihnen aufzulaufen würde mir mehr bedeuten als an erster Stelle gedraftet zu werden."

Ball gilt neben den Guards Markelle Fultz und De'Aaron Fox sowie Forward Josh Jackson als einer der heißesten Kandidaten auf den Top-Pick im kommenden NBA-Draft. Der 19-jährige Point Guard war schon zuvor genauso wie Vater LaVar durch kontroverse Aussagen aufgefallen. So behauptete sein Vater erst kürzlich angesprochen auf das Aus bei der March Madness: "Ich habe Lonzo gesagt, dass man mit drei weißen Jungs realistisch betrachtet keine Meisterschaft gewinnen kann. Sie sind einfach zu langsam."

Ball gab nun auch bekannt, dass er nicht mehr von seinem Vater sondern von den Spielerberatern Max Kellermann und Ryan Clark beraten wird.

