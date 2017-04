LeBron wirbt für Vertragsverlängerung mit GM

Dienstag, 04.04.2017

"Es gibt überhaupt keinen Grund, warum er keinen neuen Vertrag bekommen sollte", äußerte sich James gegenüber ESPN zu dem auslaufenden Vertrag von Griffin.

"Er hat jeden Move durchgebracht. Er hat alles versucht, um dieses Team besser zu machen und es zu einem Championship-Team zu machen. Wir wären ohne ihn offensichtlich nicht in dieser Position. Er hat großen Anteil an unserem Erfolg", schwärmte James weiter von seinem General Manager.

Griffin und die Cavaliers scheiterten in der vergangenen Offseason daran, einen neuen Vertrag auszuhandeln.

Angesprochen auf die immer wieder aufkommenden Stimmen, dass James die Entscheidungen in der Franchise treffen würde, äußerte sich dieser ebenfalls: "Sie versuchen immer es so darzustellen, dass die Spieler nur wegen mir hierhin kommen wollen, aber am Ende des Tages muss er die richtigen Knöpfe drücken. ich bin nicht im Draft Room, kenne unsere Luxury Tax-Situation nicht und habe keine Ahnung, ob wir noch eine Trade-Exception haben."

James hatte in der Vergangenheit öffentlich Verstärkungen für den Kader der Cavs gefordert und Griffin lieferte ihm diese mit Deron Williams, Kyle Korver und Derrick Williams.

