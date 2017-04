Triangle-Training? Porz "flieht" nach Lettland

Montag, 17.04.2017

Medienberichten zufolge hatte der Lette bereits die sogenannten "Exit Interviews" mit der Organisation sausen lassen, da er von der schlechten Stimmung und den Querelen innerhalb der Franchise enttäuscht sei.

Wie unter anderem The Vertical berichtet, geht die Hängepartie nun weiter. Demnach plane Porzingis einen langen Trip in seine lettische Heimat. Das Pikante an der Sache: Angeblich plant die Franchise, noch vor dem Training Camp die Spieler zusammen zu trommeln, damit diese in Extra-Schichten die Triangle verinnerlichen können.

Darauf hat Porzingis offenbar keine Lust - und ist diesbezüglich wohl nicht der einzige. Denn wie The Vertical weiter schreibt, ist die gesamte Mannschaft über die Triangle-Vorgabe von Präsident Phil Jackson verärgert.

Dieser hatte erst vor wenigen Tagen erneut für Aufsehen gesorgt, als er öffentlich die These aufstellte, dass Starspieler Carmelo Anthony "woanders besser aufgehoben wäre." Für diese Aussagen wurde er von der Spielergewerkschaft NPBA gerügt.

