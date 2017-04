Kobe über 60 Punkte: "Mitspieler taten mir leid"

Donnerstag, 13.04.2017

"Der Plan war, den Fans ein Spektakel zu liefern, aber gleichzeitig eine schwere Verletzung zu vermeiden", erinnerte sich Kobe bei ESPN. "Ich wollte ein paar schöne Plays liefern und die Uhr zurückdrehen" Und genau das geschah dann eben auch.

60 Punkte verzeichnete die Black Mamba, alleine 15 im ersten Viertel. "Ich dachte: 'Oh Shit'. Das würde kein Abend werden, an dem ich nur solide spiele", so Bryant. "Es wird entweder episch oder einer meiner schlimmsten Abende werden. Meine Mitspieler gaben mir immer den Ball und die Zuschauer wollten, dass ich werfe."

50 Würfe standen am Ende zu Buche. Die Lakers gewannen das Spiel mit 101:96. "Ich habe mich schlecht gegenüber meinen Mitspielern gefühlt, weil immer wenn sie einen Wurf genommen haben, wollte das Publikum anfangen zu buhen."

Und so gab Kobe den Zuschauern im Staples Center, was sie sehen wollten. Einen solchen Abgang hatte bis dahin kein Superstar hingelegt. So wurde auch ein wenig überdeckt, dass Bryant eine schwache Saison spielte. Zwar legte Kobe 17,6 Punkte pro Partie auf, schoss dabei aber nur magere 35,8 Prozent aus dem Feld.

Die Los Angeles Lakers in der Übersicht