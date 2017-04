Kobe: "Probleme wurden von Titeln überlagert"

Donnerstag, 27.04.2017

Laut Bryant kann man den Streit zwischen Melo und Knicks-Präsident Jackson, der als Gast bei dem Event war, noch schlichten. "Berücksichtigt man, was ich alles mit Phil durchgemacht habe, ist es noch harmlos. Michael (Jordan, d. Red.) hatte auch seine Probleme mit ihm. Die Geschichte zeigt, dass man auch nach einer Reihe Titeln harte Zeiten hat. Die hatten wir definitiv, aber wir haben zusammengehalten. Wir haben einen Weg da durch gefunden und sind stärker daraus hervorgegangen. Ich denke, das Wichtigste ist, ruhig und geduldig zu bleiben. Manchmal wird es wieder, manchmal nicht."

Weiter sagte Bryant: "Es war bei uns damals eine andere Situation. Phil war der Coach, nicht der Team-Präsident. Es gab Meinungsverschiedenheiten in L.A. und auch in Chicago. Aber die Probleme wurden von den Titeln überlagert."

Kobe und sein ehemaliger Lehrmeister sind noch immer in gutem Kontakt: "Wir schreiben uns regelmäßig und hin und wieder gehen wir gemeinsam frühstücken. Als er nach Los Angeles gekommen ist, war ich 21, ein junger Kerl. Er konnte sehen, wie ich erwachsen geworden bin, mit einer Familie, einer Karriere und nun im nächsten Schritt meines Lebens. Es ist ziemlich cool, zu sehen, wie sich unsere Beziehung entwickelt hat und sich der Kreis schließt."

Zu Jacksons Rolle in New York sagte Bryant: "Die Verantwortlichkeiten sind andere, das ist klar. Ich bin nicht sicher, wie seine Beziehungen zu den Spielern sind. Aber ich weiß, was er über Basketball denkt und dass er die Dinge als Ganzes betrachtet. Er hat immer das Big Picture vor Augen. Und ich vertraue seinem Urteil auch heute noch."

