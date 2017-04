Medien: Durant-Comeback am Samstag

Dienstag, 04.04.2017

Das berichtet ESPN. Die Dubs spielen am Samstagabend (Ortszeit) zu Hause gegen die New Orleans Pelicans, bevor sie die reguläre Saison gegen die Jazz und Lakers (beide zu Hause) beenden.

Durant hatte sich Ende Februar beim Auswärtsspiel gegen die Washington Wizards eine Innenbanddehnung zweiten Grades im Knie sowie eine Knochenprellung am Schienbein zugezogen. Nach Untersuchungen am vergangenen Mittwoch wurde ihm ein "sehr guter Heilungsprozess" bescheinigt.

"Hoffentlich kann er noch ein paar Spiele in der Regular Season absolvieren", hatte sich Head Coach Steve Kerr bereits vor wenigen Tagen in der Hoffnung geäußert, seinen Topscorer noch vor den Playoffs wieder in Form zu bringen.

Die Dubs hatten vier der ersten sechs Spiele ohne KD verloren, fanden anschließend aber wieder zurück in die Spur. Auch dank eines stark aufgelegten Stephen Curry stehen sie derzeit bei elf Siegen in Folge und haben den Top Seed praktisch sicher.

