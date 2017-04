Pop: "Kawhi ist der beste Spieler der Liga"

Freitag, 28.04.2017

Die Spurs hatten mit Memphis mehr Probleme als erwartet, setzten sich am Ende aber trotzdem durch. Das hatte auch mit der größeren individuellen Klasse zu tun - also vor allem mit Kawhi Leonard.

"Meiner Meinung nach ist Leonard der beste Spieler der Liga", erklärte Gregg Popovich auf der Pressekonferenz nach Spiel 6. "Er ist zweifelsfrei der beste Two-Way-Player und erledigt all seine Aufgaben mit großer Klasse. Das ist beeindruckend."

Der amtierende Verteidiger des Jahres legte in der Serie 31,2 Punkte im Schnitt auf und traf dabei 54,8 Prozent aus dem Feld. Dafür erhielt er auch großen Respekt vom gegnerischen Head Coach: "Was bei ihm den Unterschied macht: Er nimmt sich keine Pausen auf dem Feld, weil er auf beiden Seiten so gut arbeitet", sagte David Fizdale.

"Er findet immer einen Weg, um das entscheidende Play zu machen - egal, ob es ein Punkt, Rebound, Steal oder Block ist. Wenn er in meinem Team wäre, würde ich auch sagen, dass er der beste Spieler der Liga ist", fügte Fizdale an.

