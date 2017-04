Jerry West will nicht mehr das Logo sein

Samstag, 08.04.2017

Das erklärte er gegenüber ESPN: "Ich wünschte, es wäre nie herausgekommen, dass ich es bin. Ich habe in einer Zeit gespielt, in der die Liga gerade damit begann, sich zu vermarkten. Für das Logo kamen vielleicht fünf Leute in Frage - dass ich es wurde, ist sehr schmeichelhaft. Aber ehrlich gesagt mag ich nichts, was die Aufmerksamkeit auf mich lenkt."

Das Logo entstand, als die Liga mit der American Basketball Association (ABA) in Konkurrenz stand. Der damalige Commissioner vergab den Auftrag, ein Logo mit einem Bild zu entwerfen, dass den Basketball in einer einzigen, typischen Bewegung darstellt. Alan Siegel von der PR-Firma Siegel+Gate entschied sich für die Silhouette Jerry Wests.

West spielte 14 Jahre lang für die Los Angeles Lakers - und wurde in jeder einzelnen Saison All-Star. 1972 gewann er seinen einzigen Titel.

